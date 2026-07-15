Ιαπωνία: Οικογένεια βρήκε… αρκούδα μέσα στην κουζίνα της – Άνοιξε το ψυγείο κι έφυγε

Takeaways by to pontiki AI Μια οικογένεια στην Ιαπωνία κάλεσε την αστυνομία όταν μια αρκούδα εισέβαλε στην κουζίνα του σπιτιού της αναζητώντας τροφή.

Το ζώο άνοιξε το ψυγείο και ανέτρεψε κάδο απορριμμάτων πριν διαφύγει από την πίσω πόρτα της οικίας.

Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται αυξημένη παρουσία αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας ανησυχία στις τοπικές αρχές και τους κατοίκους.

Από την 1η Απριλίου έχουν καταγραφεί τουλάχιστον πέντε θάνατοι από επιθέσεις αρκούδων, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Οι επιστήμονες αποδίδουν τη συχνή εμφάνιση των ζώων στην αύξηση του πληθυσμού τους και στην αφθονία τροφής λόγω της κλιματικής αλλαγής.

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Μια οικογένεια στη βόρεια Ιαπωνία κάλεσε την αστυνομία, όταν ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με μια αρκούδα μέσα στην κουζίνα του σπιτιού της, σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι θανατηφόρες επιθέσεις από τα συγκεκριμένα θηλαστικά στη χώρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην πόλη Σιζουκουίσι, στον νομό Ιουάτε. Σύμφωνα με την αστυνομία, η αρκούδα φαίνεται πως έψαξε στο ψυγείο αναζητώντας τροφή και ανέτρεψε έναν κάδο απορριμμάτων.

Άνοιξε το ψυγείο και έφυγε από την πίσω πόρτα

«Άνοιξε το ψυγείο, διασκορπίζοντας το περιεχόμενό του», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τοπικός αξιωματούχος της αστυνομίας.

Τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στο σημείο δείχνουν ότι το ζώο έφυγε από μια πίσω πόρτα δίπλα στην κουζίνα, αφού προηγουμένως έψαξε και σε σκουπιδοτενεκέ για υπολείμματα τροφίμων.

Στη Σιζουκουίσι, τουλάχιστον άλλα τρία σπίτια έχουν αναφέρει εισβολές αρκούδων από τις 5 Ιουλίου.

Αυξάνονται οι εμφανίσεις αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές

Τους τελευταίους μήνες έχουν αυξηθεί οι αναφορές για αρκούδες, καθώς τα ζώα βγήκαν από τη χειμερία νάρκη και περισσότερα από αυτά άρχισαν να περιπλανώνται σε πόλεις και κατοικημένες περιοχές.

Τον Ιούνιο, δεκάδες αστυνομικοί, κυνηγοί και δημοτικοί αξιωματούχοι χρειάστηκαν τέσσερις ημέρες για να αιχμαλωτίσουν μια αρκούδα που περιφερόταν στην Ουτσουνομίγια, βόρεια του Τόκιο. Η παρουσία της είχε προκαλέσει μαζικό κλείσιμο σχολείων.

Σε άλλο περιστατικό, μια αρκούδα που είχε χαρακτηριστεί «εξαιρετικά έξυπνη» τραυμάτισε τέσσερις ανθρώπους σε δύο εργοστάσια του νομού Φουκουσίμα και παρέμεινε ελεύθερη για αρκετές ημέρες. Το ζώο είχε καταφέρει να ανοίξει παράθυρο, αλλά και βρύση.

Πέντε νεκροί από επιθέσεις από την 1η Απριλίου

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ιαπωνία από επιθέσεις αρκούδων από την 1η Απριλίου, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Την προηγούμενη χρονιά είχαν καταγραφεί συνολικά 13 θανατηφόρες επιθέσεις, αριθμός που αποτέλεσε ρεκόρ για τη χώρα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο πληθυσμός των αρκούδων έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, την ώρα που μειώνεται ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν στις αγροτικές περιοχές.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα ζώα ευνοούνται από την αφθονία τροφής, όπως τα βελανίδια, τα ελάφια και τα αγριογούρουνα, υπό την επίδραση της υπερθέρμανσης του κλίματος.

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