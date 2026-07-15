Ο πιο ακριβός… δεινόσαυρος έσπασε κάθε ρεκόρ: Πωλήθηκε για 50,1 εκατ. δολάρια

Takeaways by to pontiki AI Ο Τυραννόσαυρος Ρεξ με το όνομα Gus πωλήθηκε από τον οίκο Sotheby’s έναντι 50,1 εκατ. δολαρίων, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ για απολιθωμένο σκελετό δεινοσαύρου.

Ο σκελετός, ο οποίος ανακαλύφθηκε στη Νότια Ντακότα και θεωρείται ένας από τους πληρέστερους του είδους του, κατέληξε σε ανώνυμο αγοραστή μετά από δεκάλεπτη δημοπρασία.

Η πώληση αυτή αναδεικνύει την αυξανόμενη δυναμική στην αγορά απολιθωμάτων, όπου ιδιώτες συλλέκτες επενδύουν σημαντικά ποσά, προκαλώντας παράλληλα συζητήσεις για την ιδιωτική κατοχή σπάνιων ευρημάτων.

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Ο Τυραννόσαυρος Ρεξ με το όνομα Gus έγινε ο ακριβότερος απολιθωμένος σκελετός δεινοσαύρου που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία.

Ο Τυραννόσαυρος Ρεξ μήκους 11,6 μέτρων και ηλικίας 67 εκατ. ετών πωλήθηκε την Τρίτη από τον οίκο Sotheby’s έναντι 50,1 εκατ. δολαρίων, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ για απολιθωμένο σκελετό δεινοσαύρου.

Ο Gus ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 44,6 εκατ. δολαρίων, ποσό που είχε καταβάλει δύο χρόνια νωρίτερα ο ιδρυτής της Citadel, Κένεθ Γκρίφιν, για τον Apex, έναν Στεγόσαυρο ηλικίας 150 εκατ. ετών.

Δεκάλεπτη μάχη μεταξύ πέντε αγοραστών

Τουλάχιστον πέντε ενδιαφερόμενοι συμμετείχαν στη διαδικασία, με τη μάχη των προσφορών να διαρκεί περίπου δέκα λεπτά.

Όταν η τιμή έφτασε τα 37 εκατ. δολάρια, η δημοπράτης Φίλις Κάο προσπάθησε να ενθαρρύνει τους υποψήφιους αγοραστές, λέγοντας: «Δοκιμάστε μια μεγαλύτερη δαγκωματιά. Είναι, άλλωστε, ένας Τυραννόσαυρος Ρεξ».

Ο σκελετός πωλήθηκε τελικά σε ανώνυμο αγοραστή, ο οποίος συμμετείχε τηλεφωνικά.

Photo: Sotheby’s

Η ανακάλυψη του Gus στη Νότια Ντακότα

Ο Gus εντοπίστηκε στον πλούσιο σε απολιθώματα γεωλογικό σχηματισμό Hell Creek, στη Νότια Ντακότα.

Ακολούθησαν τρία χρόνια εργασιών σε εργαστήριο για την προετοιμασία, τη συναρμολόγηση και την τοποθέτηση των οστών.

Ο δεινόσαυρος πήρε το όνομά του από τον εκλιπόντα Γκάρι «Γκας» Λίκινγκ, ο οποίος ήταν συνιδιοκτήτης, μαζί με τη σύζυγό του Ντέινα, ενός κτηνοτροφικού ράντσου έκτασης περίπου 26.300 στρεμμάτων.

Η ομάδα ανασκαφής κατασκήνωνε στην περιοχή για πέντε μήνες κάθε χρόνο, προκειμένου να καλύψει όλη την απαιτούμενη επιφάνεια και να ανακτήσει κάθε τμήμα του σκελετού. Συνολικά, οι εργασίες εκτείνονταν σε περίπου 650 τετραγωνικά μέτρα.

Ένας από τους πληρέστερους Τυραννόσαυρους Ρεξ

Η ανασκαφή και συναρμολόγησή του διήρκεσε πέντε χρόνια από ομάδα της Theropoda Expeditions, η οποία κατέγραψε λεπτομερώς το σημείο όπου βρέθηκε κάθε τμήμα.

Ο σκελετός θεωρείται ένας από τους πληρέστερους Τυραννόσαυρους Ρεξ που έχουν ανακαλυφθεί, καθώς είναι:

Κατά 61% πλήρης με βάση τον αριθμό των οστών

Κατά 75% έως 80% πλήρης με βάση τη συνολική οστική μάζα

Photo: Sotheby’s

Η αγορά απολιθωμάτων και οι διάσημοι συλλέκτες

Τα τελευταία χρόνια, αγοραστές από όλο τον κόσμο αποκτούν απολιθώματα για ιδιωτικές συλλογές, τα οποία εκθέτουν σε σπίτια και γραφεία.

Το 2008, ο Ράσελ Κρόου αγόρασε από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο ένα κρανίο Μοσάσαυρου για τα παιδιά του, έναντι 35.000 δολαρίων.

Ο Νίκολας Κέιτζ είχε αγοράσει το 2007 σε δημοπρασία ένα κρανίο Τυραννόσαυρου bataar έναντι 276.000 δολαρίων. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι είχε ανασκαφεί παράνομα στη Μογγολία και ο ηθοποιός αναγκάστηκε να το επιστρέψει.

Photo: Sotheby’s

Η συζήτηση για την ιδιωτική κατοχή δεινοσαύρων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μοναδική χώρα όπου μπορούν να πωληθούν απολιθώματα που έχουν βρεθεί σε ιδιωτική γη, γεγονός που έχει προκαλέσει διαχρονική συζήτηση σχετικά με το αν οι δεινόσαυροι θα πρέπει να ανήκουν σε ιδιώτες.

Ο διευθυντής του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Smithsonian, Κερκ Τζόνσον, επισημαίνει ότι οι εμπορικοί παλαιοντολόγοι επιτρέπεται να πραγματοποιούν ανασκαφές μόνο σε ιδιωτικές εκτάσεις, ενώ στα ομοσπονδιακά εδάφη μπορούν να ανασκάπτουν μόνο μουσεία.

Όπως υποστήριξε, οι δύο πλευρές δεν ανταγωνίζονται, αλλά αποτελούν μέρος του ίδιου οικοσυστήματος. Σημείωσε επίσης ότι σήμερα υπάρχουν περίπου 50 γνωστοί Τυραννόσαυροι Ρεξ και ότι αρκετά απολιθώματα που αγοράζονται από ιδιώτες τελικά παραχωρούνται ή δανείζονται σε μουσεία.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για τις περιπτώσεις στις οποίες ένα σπάνιο ή άγνωστο είδος πωλείται και εξαφανίζεται από την επιστημονική κοινότητα.

Πώς εκτοξεύτηκαν οι τιμές των απολιθωμάτων

Η αγορά απολιθωμάτων απέκτησε νέα δυναμική το 2020, όταν ο Τυραννόσαυρος Ρεξ Stan πωλήθηκε για 31,8 εκατ. δολάρια στο Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι.

Ο Stan εκτίθεται πλέον στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της πόλης, το οποίο άνοιξε το 2025.

Πριν από την πώλησή του, το υψηλότερο τίμημα παρέμενε επί σχεδόν 30 χρόνια στα 8,4 εκατ. δολάρια. Το ποσό αυτό είχε καταβληθεί για τη Sue, έναν ακόμη Τυραννόσαυρο Ρεξ, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Field του Σικάγο.

Η αύξηση των τιμών αναδιαμόρφωσε την αγορά, ενθαρρύνοντας την πώληση περισσότερων απολιθωμάτων και προσφέροντας στους εμπορικούς παλαιοντολόγους περισσότερους πόρους για τη χρηματοδότηση δαπανηρών, πολυετών ανασκαφών.

Οι υπόλοιπες μεγάλες πωλήσεις της δημοπρασίας

Στη δημοπρασία φυσικής ιστορίας του Sotheby’s ξεχώρισαν επίσης:

Γνάθοι Αλλόσαυρου με δόντια , οι οποίες πωλήθηκαν για 1,5 εκατ. δολάρια

, οι οποίες πωλήθηκαν για 1,5 εκατ. δολάρια Πόδι Τυραννόσαυρου Ρεξ ύψους 2,9 μέτρων, το οποίο πωλήθηκε για 1,8 εκατ. δολάρια

Το πόδι διατέθηκε από το Black Hills Institute, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το νέο μουσείο φυσικής ιστορίας του οργανισμού.

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