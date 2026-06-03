Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πλήρη δείγματα Tyrannosaurus rex που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ αναμένεται να βγει σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby’s, με την εκτίμηση της τιμής του να φτάνει τα 20 έως 30 εκατομμύρια δολάρια.

Ο σκελετός, που ονομάστηκε «Gus», έχει ύψος περίπου 3,8 μέτρα και μήκος περίπου 11,6 μέτρα. Σύμφωνα με τον Sotheby’s, πρόκειται για την υψηλότερη τιμή εκκίνησης που έχει δοθεί ποτέ για δεινόσαυρο σε δημοπρασία.

Η ανακάλυψη στη Νότια Ντακότα

Ο «Gus» εντοπίστηκε σε ράντσο στη Νότια Ντακότα. Ο ιδιοκτήτης του για χρόνια, ο Licking έβρισκε στο ράντσο δόντια και μικρά θραύσματα οστών, γεγονός που τον έκανε να υποψιαστεί ότι κάτω από το έδαφος υπήρχαν περισσότερα απολιθώματα.

Απευθύνθηκε σε ειδικούς, άρχισαν οι ανασκαφές και το 2021 εντοπίστηκε ο «Gus».

Ο ίδιοκτήτης του ράντσου πέθανε χωρίς να προλάβει να δει το πλήρες δείγμα. Η ομάδα έδωσε στον δεινόσαυρο το όνομα «Gus» προς τιμήν του.

Τρία χρόνια ανασκαφής και τρία χρόνια στο εργαστήριο

Η ανασκαφή διήρκεσε τρία χρόνια, ενώ ακολούθησαν ακόμη τρία χρόνια εργαστηριακής προετοιμασίας. Τα οστά αφαιρέθηκαν προσεκτικά από το πέτρωμα, καθαρίστηκαν, προετοιμάστηκαν και ταυτοποιήθηκαν.

Ο σκελετός αποτελείται από 183 απολιθωμένα οστά, που αντιστοιχούν στο 82% του συνόλου των οστών του δεινόσαυρου. Το κρανίο του ξεπερνά σε μήκος το 1,2 μέτρο.

Πότε θα γίνει η δημοπρασία

Ο «Gus» θα δημοπρατηθεί στις 14 Ιουλίου, στο πλαίσιο της δημοπρασίας Φυσικής Ιστορίας του Sotheby’s. Πριν από τη δημοπρασία, θα εκτεθεί στο κοινό στις γκαλερί του Sotheby’s στη Νέα Υόρκη από την 1η Ιουλίου.

Οι αντιδράσεις για τις δημοπρασίες δεινοσαύρων

Ο πρώτος T. rex που βγήκε σε δημοπρασία ήταν η Sue, η οποία σήμερα εκτίθεται στο Field Museum του Σικάγου. Πουλήθηκε τον Οκτώβριο του 1997 για περισσότερα από 8 εκατομμύρια δολάρια.

Οι δημοπρασίες δεινοσαύρων, πάντως, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Επικριτές υποστηρίζουν ότι όταν σημαντικά απολιθώματα καταλήγουν σε ιδιωτικές συλλογές, χάνονται για την επιστήμη. Εκφράζουν επίσης ανησυχίες ότι η εμπορική αξία μπορεί να ενθαρρύνει την αναζήτηση απολιθωμάτων εις βάρος της επιστημονικής έρευνας.

Υπάρχει ακόμη το ζήτημα των αμοιβών που μπορεί να λαμβάνουν ιδιώτες ιδιοκτήτες γης, καθώς όσοι διαθέτουν τα περισσότερα χρήματα μπορεί να αποκτούν προνομιακή πρόσβαση σε ευρήματα έναντι των επιστημόνων. Χώρες όπως η Νότια Αφρική, η Βραζιλία και ο Καναδάς έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς για σημαντικά απολιθώματα, ανεξάρτητα από το πού εντοπίζονται.

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