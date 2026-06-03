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03.06.2026 07:51

Ονδούρα: Οι Αρχές συνέλαβαν τον φερόμενο ως ηθικό αυτουργό της σφαγής 19 εργατών γης

03.06.2026 07:51
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Η αστυνομία της Ονδούρας ανακοίνωσε προχώρησε στη σύλληψη του φερόμενου ως ηθικού αυτουργού της δολοφονίας 19 εργατών γης, στην επίθεση ενόπλων την 21η Μαΐου.

Οι εργάτες γης δολοφονήθηκαν στο Ριγόρες, χωριό κοντά στην πόλη Τρουχίγιο (βόρεια), όπου ένοπλες οργανώσεις έχουν καταλάβει παράνομα εκτάσεις κι εκμεταλλεύονται φοίνικες και συγκρούονται, σύμφωνα με τις αρχές, για τα έσοδα από τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Κάρλος Μολίνα, γνωστός επίσης με το προσωνύμιο El Gato Negro («ο μαύρος γάτος»), φέρεται να είναι «ο κυριότερος ηθικός και φυσικός αυτουργός των πολλαπλών φόνων αυτών», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Ασφάλειας Χερσόν Βελάσκες.

Η αστυνομία τον θεωρεί «τον βασικό ύποπτο για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση» των φόνων.

Εκτιμάται πως στη σφαγή συμμετείχαν τουλάχιστον άλλοι έξι άνδρες, όμως δεν έχει συλληφθεί κανένας άλλος, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά ως αυτό το στάδιο.

Την ίδια ημέρα, πέντε αστυνομικοί δολοφονήθηκαν κοντά στα σύνορα με τη Γουατεμάλα.

Η Ονδούρα, με δείκτη φόνων που ανέρχεται σε κάπου 24 ανά 100.000 κατοίκους, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με κλιμάκωση της εγκληματικότητας και το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε πρόσφατα σειρά μέτρων για την πάταξή της, συμπεριλαμβανομένων της υποστήριξης του στρατού σε επιχειρήσεις για την επιβολή της τάξης, της δημιουργίας ειδικής μονάδας κατά του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και της δυνατότητας να χαρακτηρίζονται συμμορίες που δρουν στη χώρα «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

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