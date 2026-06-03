Νέα ανάφλεξη στον Κόλπο: Ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν – Πλήγματα των ΗΠΑ στο Κεσμ και σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ

Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή, τη CENTCOM, οι επιθέσεις «απέτυχαν» να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ οι ΗΠΑ απάντησαν με «πλήγματα» στο ιρανικό νησί Κεσμ, στοχοποιώντας «σταθμό ελέγχου».

Επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Σύμφωνα με τη CENTCOM, δύο πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Κουβέιτ αστόχησαν ή διαλύθηκαν εν πτήσει.

Παράλληλα, τρεις πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Μπαχρέιν «αναχαιτίστηκαν αμέσως» από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας του βασιλείου και των ΗΠΑ.

Η αμερικανική διοίκηση ανέφερε επίσης ότι καταστράφηκαν τρία drones που είχαν εξαπολυθεί εναντίον πλοίων στην περιοχή.

Νωρίτερα, ο στρατός του Κουβέιτ είχε ανακοινώσει ότι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούσαν για να αποκρούσουν «επίθεση με drones και πυραύλους», για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα.

Το πρακτορείο ειδήσεων του εμιράτου KUNA μετέδωσε ότι ήχησαν σειρήνες συναγερμού, ενώ τη Δευτέρα το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ χαρακτήρισε το Ιράν «αποκλειστικά υπεύθυνο» για τις «ειδεχθείς» επιθέσεις.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.



تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.… pic.twitter.com/us5KIAGcih June 2, 2026

Αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κεσμ

Ανταποδίδοντας και σε «νόμιμη άμυνα», οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν «πλήγματα» στο νησί Κεσμ του Ιράν, στοχοποιώντας «σταθμό ελέγχου», όπως ανακοίνωσε η CENTCOM.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέφεραν από την πλευρά τους ότι οι επιθέσεις τους πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα έπειτα από αμερικανική επίθεση εναντίον πύργου τηλεπικοινωνιών τους στο νησί Κεσμ.

Η υπόθεση του δεξαμενόπλοιου M/T Lexie

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ακόμη ότι «εξουδετέρωσαν» δεξαμενόπλοιο, κενό φορτίου, πλήττοντας το μηχανοστάσιό του.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, στόχος ήταν να εμποδιστεί το πλοίο να φτάσει στο ιρανικό νησί Χαργκ, κατά παραβίαση του αποκλεισμού που έχει επιβληθεί από την Ουάσιγκτον στα ιρανικά λιμάνια.

Το πλήρωμα του M/T Lexie, υπό σημαία Μποτσουάνας, «αγνόησε» τις «πολλαπλές» προειδοποιήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες έπληξαν το δεξαμενόπλοιο με πύραυλο για να το ακινητοποιήσουν, ανέφερε η CENTCOM μέσω X.

Τι λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο βάση του αμερικανικού στρατού στην περιοχή, όπως και την περασμένη Πέμπτη, όταν το Κουβέιτ είχε ανακοινώσει παρόμοια επίθεση.

Ανέφεραν επίσης ότι στοχοποίησαν το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου Στόλου, που βρίσκεται στο Μπαχρέιν, με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.

Η CENTCOM διέψευσε λίγο πριν από τις 03:00, ώρα Ελλάδας, ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο του 5ου Στόλου και αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή.

🚫 CLAIM: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps claims they struck U.S. 5th Fleet headquarters in Bahrain and a U.S. air base in the region with missiles and drones today. FALSE.



✅ TRUTH: All Iranian attacks on American forces failed. U.S. forces remain vigilant and ready to… pic.twitter.com/KuYzaENUqI — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 2, 2026

Κατηγορίες για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός

Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν αλληλοκατηγορηθεί επανειλημμένα για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 8 Απριλίου, έπειτα από περίπου έναν μήνα εχθροπραξιών.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, μοιάζουν να βυθίζονται σε κινούμενη άμμο τις τελευταίες εβδομάδες.

Ωστόσο ο με ανάρτηση στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν σταματήσει να ανταλλάσσουν μηνύματα εξαιτίας των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο και κάνει λόγο για «fake news».

Παράλληλα, προτρέπει την Τεχεράνη να κάνει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, λέγοντας πως «”Ήρθε η ώρα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να κάνετε μια συμφωνία».

«Οι ψευδείς ειδήσεις ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι ΗΠΑ σταμάτησαν να μιλάνε πριν από λίγες ημέρες είναι ψευδείς και εσφαλμένες. Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται συνεχώς, ακόμη και πριν από τέσσερις ημέρες, πριν από τρεις ημέρες, πριν από δύο ημέρες, πριν από μία ημέρα και σήμερα. Πού θα οδηγήσουν, κανείς δεν ξέρει ποτέ, αλλά όπως είπα στο Ιράν, “Ήρθε η ώρα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να κάνετε μια συμφωνία. Το κάνετε αυτό εδώ και 47 χρόνια και δεν μπορεί να επιτραπεί να συνεχιστεί άλλο!”. Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Νεκροί και τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο

Την ίδια ώρα, νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον νότιο Λίβανο, χθες Τρίτη, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα παιδί, και τραυμάτισαν άλλους 48, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Μεταξύ των τραυματιών στο νότιο τμήμα της χώρας είναι «γιατρός και πέντε υπάλληλοι του κρατικού νοσοκομείου της Τεμπνίν, το οποίο υπέστη ζημιές σε νέο επεισόδιο της σειράς επιθέσεων του ισραηλινού εχθρού εναντίον νοσοκομείων και κέντρων υγείας», ανέφερε το υπουργείο Υγείας στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

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