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02.06.2026 23:14

Τραμπ: «Σε εξαιρετική κατάσταση» λέει η ιατρική έκθεση – Οι εξηγήσεις για το αιμάτωμα

02.06.2026 23:14
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Ο Μεχμέτ Οζ, ο υπεύθυνος για τα ομοσπονδιακά προγράμματα ασφάλισης υγείας στις ΗΠΑ, εξήρε την Τρίτη την «εντυπωσιακή» υγεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, απέρριψε τα ερωτήματα που έχουν προκύψει από τις συχνές ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβάλλεται ο 79χρονος Ρεπουμπλικανός, οι οποίες είναι περισσότερες από εκείνες των προκατόχων του.

«Ο πρόεδρος είναι πολύ σχολαστικός»

Ο Μεχμέτ Οζ, χειρουργός και πρώην τηλεοπτικός αστέρας, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, γιατί ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος επισκέπτεται τόσο συχνά τους γιατρούς.

«Ο πρόεδρος είναι πολύ σχολαστικός», απάντησε, αποδίδοντας τις τακτικές ιατρικές επισκέψεις του Ντόναλντ Τραμπ στην επιθυμία του να παρακολουθεί στενά την κατάσταση της υγείας του.

Ο Τραμπ έχει υποβληθεί σε τρεις ιατρικές εξετάσεις από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025. Είχε προηγηθεί ακόμη μία εξέταση το 2024, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του.

Αντίθετα, ο προκάτοχός του, ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, υποβαλλόταν σε ιατρικό έλεγχο μία φορά τον χρόνο.

Η τελευταία ιατρική έκθεση

Η τελευταία ιατρική έκθεση για την υγεία του Αμερικανού προέδρου, η οποία δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται «σε εξαιρετική κατάσταση», αν και του συστήνεται να χάσει βάρος.

Σύμφωνα με τον Μεχμέτ Οζ, τα αποτελέσματα που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος «είναι εντυπωσιακά», είτε πρόκειται για τη χοληστερίνη είτε για την αρτηριακή πίεση του προέδρου.

«Αυτό το επίπεδο ενέργειας και αυτή η διανοητική οξύτητα δεν έρχονται από το πουθενά. Χρειάζεται ένας υποδοχέας για αυτό και ο πρόεδρος έχει τη μοναδική ικανότητα να επιδεικνύει αξιοσημείωτη δύναμη κάθε ώρα της ημέρας ή της νύχτας», δήλωσε ο Οζ.

Οι συχνές επισκέψεις στους γιατρούς

Αναφερόμενος στις συχνές επισκέψεις του Τραμπ στους γιατρούς, ο Μεχμέτ Οζ τις απέδωσε στο γεγονός ότι στον Αμερικανό πρόεδρο «αρέσουν τα αποτελέσματα» των εξετάσεων και θέλει να διασφαλίζει ότι «όλα πάνε καλά».

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα κλείσει τα 80 του χρόνια στις 14 Ιουνίου.

Το αιμάτωμα στο χέρι και η φλεβική ανεπάρκεια

Στο δεξί χέρι του Αμερικανού προέδρου εμφανίζεται ένα επίμονο αιμάτωμα, το οποίο καλύπτει με μακιγιάζ. Ο Λευκός Οίκος το αποδίδει στις «συχνές χειραψίες» και στη λήψη ασπιρίνης για προληπτικούς λόγους.

Πρόσφατα, ο Λευκός Οίκος αποκάλυψε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πάσχει από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια συχνή και καλοήθη πάθηση.

Λιγότερα ταξίδια στις ΗΠΑ, έντονη διεθνής παρουσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει μειώσει τον ρυθμό των ταξιδιών του στο εσωτερικό της χώρας, σε σύγκριση με την πρώτη του θητεία. Τους τελευταίους μήνες εμφανίζεται επίσης λιγότερο συχνά δημοσίως σε σχέση με πέρυσι.

Ωστόσο, διατηρεί ένα αρκετά έντονο πρόγραμμα ταξιδιών στο εξωτερικό και απαντά στους δημοσιογράφους πολύ συχνότερα από ό,τι ο Δημοκρατικός προκάτοχός του, Τζο Μπάιντεν.

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