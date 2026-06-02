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02.06.2026 22:11

Γαλλία: Οδηγός νταλίκας αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και προκάλεσε καραμπόλα με 23 οχήματα – Τουλάχιστον 37 τραυματίες (Photos/Videos)

02.06.2026 22:11
gallia-karampola

Σκηνές πανικού σημειώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης, 2/6, στην Αντίμπ της Γαλλίας, όταν νταλίκα εξετράπη της πορείας της και ενεπλάκη σε σύγκρουση με τουλάχιστον 23 αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του bfmtv, ο οδηγός του βαρέος οχήματος φέρεται να αποκοιμήθηκε την ώρα που βρισκόταν στο τιμόνι, γεγονός που φαίνεται πως οδήγησε στο τροχαίο ατύχημα. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του επί τόπου.

Από την καραμπόλα έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 37 άνθρωποι, ανάμεσά τους και τρεις αστυνομικοί, ενώ πολλά οχήματα υπέστησαν εκτεταμένες υλικές ζημιές. Παράλληλα, για αρκετές ώρες πραγματοποιούνταν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού για άτομα που παρέμεναν παγιδευμένα μέσα στα αυτοκίνητά τους, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θανάτους.

Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 40 πυροσβέστες και 18 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο, μαζί με ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις.

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