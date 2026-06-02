Στηρίζει την επένδυση Κούσνερ σε προστατευόμενη περιοχή της Αλβανίας ο Ράμα – Για δεύτερη ημέρα συνεχίζονται οι διαδηλώσεις

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας της Αλβανίας, στα Τίρανα, την Τρίτη, κατά τη δεύτερη ημέρα διαμαρτυριών για να εναντιωθούν στην κατασκευή ενός πολυτελούς θερέτρου που συνδέεται με τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Το έργο σχεδιάζεται να κατασκευαστεί σε αρκετά εκτάρια του προστατευόμενου παράκτιου τοπίου Vjosa-Narta στο Zvërnec και στο ακατοίκητο νησί Sazan της Αδριατικής.

ALBANIA — Seems like it should be a bigger deal that Ivanka Trump & Kushner’s luxury resort project is being massively protested, with the people demanding the PM’s resignation and firebombing homes over the corruption of their project partners.🤷🏼



The Trump grift is endless. pic.twitter.com/7UIaptQ73D — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) June 2, 2026

Οι διαδηλωτές φώναζαν «Η Αλβανία ανήκει στους Αλβανούς» ενώ κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Κάτω τα χέρια από την Vjosa-Narta».

«Η κατάσταση στη Νάρτα (Λιμνοθάλασσα) είναι ότι, στην πράξη, έχουμε μια προστατευόμενη περιοχή, αλλά πάνω απ’ όλα, το κράτος μας επέτρεψε τη συνέχιση των κατασκευαστικών εργασιών χωρίς διαβούλευση και χωρίς διαφάνεια», δήλωσε ο Klajdi Belo, ακτιβιστής που συμμετείχε στη διαδήλωση.

Οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ έχουν εκφράσει εδώ και καιρό ανησυχίες ότι το έργο θα μπορούσε να απειλήσει τη βιοποικιλότητα της περιοχής και να διαταράξει τις μεταναστευτικές οδούς των πτηνών.

🇺🇸🇦🇱 Jared Kushner and Ivanka Trump are building a luxury resort on Albania's southern coast next to a protected lagoon.



Protesters showed up. Private security dragged one away. Police watched and did nothing.



The locals are calling it a national betrayal; public Albanian land… pic.twitter.com/CA9X3OWkaw — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 30, 2026

Η δημόσια ανησυχία κλιμακώθηκε στις αρχές Μαΐου, όταν οι εκσκαφείς άρχισαν να καθαρίζουν πευκοδάση και αμμόλοφους για να ανοίξουν νέους δρόμους πρόσβασης και εργοτάξια.

Η Arilda Lleshi, η οποία συμμετείχε στη διαμαρτυρία, δήλωσε ότι η δημόσια αγανάκτηση κλιμακώθηκε μετά την κυκλοφορία ενός βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχνε έναν ακτιβιστή που, όπως είπε, απομακρύνθηκε βίαια από το χώρο.

«Υπάρχει μεγάλη δημόσια αγανάκτηση για όσα συμβαίνουν στην Αλβανία, αλλά η σπίθα ήταν αυτό που συνέβη στο Zvërnec, το οποίο όλοι είδαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: ένας ακτιβιστής να σέρνεται στο έδαφος από πολλά άτομα που φορούσαν μαύρα μπλουζάκια από μια εταιρεία security επειδή διαμαρτυρόταν για έναν φράχτη που είχε εγκατασταθεί εκεί παράνομα», είπε.

Το έργο έχει εκτιμώμενο κόστος 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αναμένεται να κατασκευαστεί σε περίπου 2,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα εντός ενός προστατευόμενου παράκτιου οικοσυστήματος.

Hundreds have rallied in Albania against plans by a Jared Kushner-linked investment firm to develop Sazan Island and parts of a protected national park into a luxury resort.



Anger was fuelled by comments by Ivanka Trump, describing Sazan as a ‘private island’ they ‘discovered’. pic.twitter.com/V6gbD0ZNgR June 2, 2026

Το έργο έχει λάβει υποστήριξη από την αλβανική κυβέρνηση, ωθώντας τους διαδηλωτές να απαιτήσουν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Κατηγόρησαν την κυβέρνησή του ότι διευκολύνει την ανάπτυξη μέσω νομοθετικών αλλαγών που υιοθετήθηκαν το 2024 σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές.

Ωστόσο, ο Ράμα υπερασπίστηκε την κατασκευή, λέγοντας ότι προχωρά σύμφωνα με τις νομικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Η αλβανική κυβέρνηση έχει προωθήσει επενδύσεις σε πολυτελή τουριστικά έργα ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και την επέκταση του τουριστικού τομέα υψηλής ποιότητας της χώρας.

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