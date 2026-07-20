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20.07.2026 15:58

ΕΚΕΑ: Έκκληση για αίμα τον Ιούλιο και Αύγουστο – Το πρόβλημα με την εποχική έλλειψη

20.07.2026 15:58
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Έκκληση στον γενικό πληθυσμό ηλικίας 18 με 65 ετών για εθελοντική αιμοδοσία τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, δηλαδή τους μήνες των διακοπών, υπάρχει «εποχική» έλλειψη αίματος απηύθυνε η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας-ΕΚΕΑ, Έλενα Τσάγκαρη.

Μιλώντας στην εκπομπή «10 με τόνο» του ERT NEWS, έκανε λόγο για ένα στοίχημα – αυτό του καλοκαιριού – που ακόμα δεν έχουμε κερδίσει, παρότι η χώρα μας έχει εξαιρετικά βελτιωθεί στην συνολική εικόνα ετήσιας εθελοντικής προσφοράς αίματος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

«Το αίμα δεν παρασκευάζεται, μόνο ο άνθρωπος χαρίζει ζωή στον άνθρωπο», η αιμοδοσία δεν λειτουργεί με απόθεμα αφού το αίμα “ζει” και δίδεται περίπου σε ένα μήνα σε όποιον έχει ανάγκη από όταν συλλεχθεί. Όλοι εν δυνάμει μπορεί να χρειαστούμε αίμα η παράγωγό του αφού στην Ελλάδα γίνονται ένα εκατομμύριο μεταγγίσεις το χρόνο, δηλαδή κάθε λεπτό 2 συνάνθρωποι μας μεταγγίζονται» σημείωσε η κυρία Τσάγκαρη.

Όπως τόνισε «πριν πάμε διακοπές αλλά ακόμα και ενόσω είμαστε, μπορούμε να δώσουμε με απόλυτη ασφάλεια σε εξειδικευμένο προσωπικό αίμα, σώζοντας τρεις ζωές με 10 λεπτά από τον χρόνο μας, επισκεπτόμενοι καθημερινά ένα πρωί μια από τις 96 αιμοδοσίες Νοσοκομείων του ΕΣΥ, ή και εξορμήσεις αιμοδοσιας της Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελoντών Αιμοδοτών – ΠΟΣΕΑ, του Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας-ΕΚΕΑ». 

Και κατέληξε: «Φέτος το καλοκαίρι ας σπεύσουμε όλοι να δώσουμε αίμα, μπορούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να κάνουμε την διαφορά ωστε να μην βιώσει κανείς συνάνθρωπος μας όχι έλλειψη, ούτε καν αγωνία καθυστέρησης για μεταγγιση ενόσω έχει πρόβλημα που χρηζει μετάγγισης. Η αιμοδοσία είναι ανώτατη πράξη αλληλεγγύης, απολύτως ασφαλής, εθισμός αγάπης».

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