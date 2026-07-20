Έκθεση Greenpeace: «Θερμικές παγίδες τα ελληνικά σπίτια το καλοκαίρι- Τους 38 βαθμούς φτάνει η εσωτερική θερμοκρασία στον καύσωνα»

Takeaways by to pontiki AI Έρευνα της Greenpeace και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου κατέγραψε εσωτερικές θερμοκρασίες έως και 38°C σε κατοικίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η μελέτη αναδεικνύει τη θερινή ενεργειακή φτώχεια ως δομικό πρόβλημα, καθώς το ελληνικό κτιριακό απόθεμα στερείται επαρκούς θερμικής προστασίας.

Πολλοί πολίτες περιορίζουν τη χρήση κλιματιστικών λόγω κόστους, μετατρέποντας τα σπίτια τους σε ακατάλληλες θερμικές παγίδες.

Η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για ολοκληρωμένες ανακαινίσεις κτιρίων, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και η κοινωνική ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική κρίση.

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Απροστάτευτοι είναι οι περισσότεροι Έλληνες μέσα στα ίδια τους τα σπίτια, στους καύσωνες που είναι όλο και συχνότεροι στη χώρα μας. Σε μια περίοδο έντονης στεγαστικής κρίσης, η θωράκιση των κατοικιών αποτελεί πλέον ζήτημα δημόσιας υγείας, κοινωνικής προστασίας και ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση.

Στο παραπάνω συμπέρασμα καταλήγει η έκθεση της Greenpeace στην Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε έξι διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές που καλύπτουν όλες τις κλιματικές ζώνες της χώρας. Στην έρευνα πεδίου που πραγματοποίησε η Greenpeace μαζί με το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου ( ΕΙΠΑΚ) καταγράφηκαν εσωτερικές θερμοκρασίες έως και 38°C σε κατοικίες.

Η έρευνα κατέγραψε τις εσωτερικές συνθήκες διαβίωσης σε 29 συνολικά κατοικίες, την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2025.

Αναλυτικά η έκθεση: “Κατοικίες σε κλιματική κρίση: Η θερινή ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα”, δείχνει ότι η θερινή ενεργειακή φτώχεια δεν αφορά μόνο τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό του ελληνικού κτιριακού αποθέματος.

Εκατομμύρια κατοικίες έχουν κατασκευαστεί χωρίς επαρκή θερμική προστασία και αδυνατούν να λειτουργήσουν ως ασφαλείς χώροι διαβίωσης κατά τη διάρκεια των ολοένα συχνότερων καυσώνων.

«Χρειαζόμαστε μία νέα πολιτική για τα κτίρια της χώρας στην εποχή της στεγαστικής και κλιματικής κρίσης. Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση που να διασφαλίζει πρόσβαση σε ασφαλή και ποιοτική κατοικία. Όχι για μερικές εκατοντάδες εύπορους στο Ελληνικό, αλλά για όλους τους κατοίκους της χώρας», ανέφερε η Μυρτώ Πισπίνη, υπεύθυνη προγραμμάτων του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace. «Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας, κοινωνικής προστασίας και προσαρμογής της χώρας στην κλιματική κρίση. Όσο καθυστερούμε να λάβουμε μέτρα, εκατομμύρια πολίτες θα εξακολουθούν να ζουν σε σπίτια που το καλοκαίρι μετατρέπονται σε θερμικές παγίδες».

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας:

Στη μεγάλη πλειονότητα των κατοικιών, οι εσωτερικές θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ 28–31°C, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν τους 34–38°C, πολύ πάνω από το όριο θερμικής άνεσης των 25°C.

Στις κατοικίες χωρίς μόνωση, οι εσωτερικές θερμοκρασίες παραμένουν συχνά πάνω από 28–30°C ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πολλά νοικοκυριά περιορίζουν τη χρήση κλιματισμού επειδή δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Οι κατοικίες χωρίς μόνωση– αποτελούν την πλειονότητα του ελληνικού κτιριακού αποθέματος – αναδεικνύονται ως η πλέον ευάλωτη κατηγορία απέναντι στους καύσωνες.

Η προσαρμογή των κατοικιών στην κλιματική κρίση δεν μπορεί να βασιστεί ούτε σε αποσπασματικές παρεμβάσεις, ούτε στην ολοένα μεγαλύτερη χρήση κλιματιστικών. Απαιτούνται ολοκληρωμένες και καλά σχεδιασμένες ανακαινίσεις.

«Η κατοικία πρέπει να γίνει η πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στην κλιματική κρίση και βασική υποδομή κοινωνικής ανθεκτικότητας», συμπλήρωσε η Μυρτώ Πισπίνη: «Η επόμενη πενταετία δημιουργεί μια μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα. Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το νέο Εθνικό Σχέδιο Ανακαίνισης Κτιρίων και οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τα κτίρια και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μπορούν να αποτελέσουν τη βάση μιας νέας πολιτικής που θα αντιμετωπίζει ταυτόχρονα τη στεγαστική κρίση, την ενεργειακή φτώχεια και την κλιματική κρίση.

Τα παλιά κτήρια και η ενεργειακή φτώχεια

«Πέρυσι κάναμε μια έρευνα στην Αθήνα για την ενεργειακή φτώχεια με στόχευση στο ευάλωτο νοικοκυριό, ενώ φέτος η έρευνά μας, σε 6 πόλεις της Ελλάδας, στόχευε στο κτίριο, είτε αυτό είναι παλιό και αμόνωτο είτε είναι ένα παθητικό κτίριο», λέει ο Στέφανος Παλλαντζάς, επικεφαλής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου και συνεχίζει: «Τα συμπεράσματα και των δύο ερευνών είναι κοινά και δείχνουν με σαφήνεια ότι όσο παλαιότερο είναι το κτίριο, τόσο περισσότερο εδραιώνεται η ενεργειακή φτώχεια σε αυτό. Παράλληλα, αποδεικνύεται ότι η ριζική ανακαίνιση με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα είναι αυτή που φέρνει ουσιαστικό αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.»

Σύμφωνα με τον ίδιο το παθητικό κτίριο δεν αποτελεί απλώς μια λύση ανάμεσα στις πολλές, αλλά είναι μονόδρομος για να εξασφαλίσουμε πραγματική θερμική άνεση και ευημερία για όλους.

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