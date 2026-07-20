Νέα μελέτη: Οι ασθενείς που πεθαίνουν από καρδιακή προσβολή έχουν περισσότερα μικροπλαστικά στο αίμα τους;

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Τα μικροπλαστικά αποτελούν ένα μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Έχουν βρεθεί στους ωκεανούς, στο πόσιμο νερό, στα θαλασσινά, στον αέρα που αναπνέουμε και σε όλο το ανθρώπινο σώμα, από τον πλακούντα μέχρι τον εγκέφαλο.

Μια νέα μελέτη ερευνητών στην Ιταλία, που δημοσιεύτηκε στο European Heart Journal, προσθέτει ένα ακόμη όργανο σε αυτήν την αυξανόμενη λίστα: την παροχή αίματος στην καρδιά.

Αλλά ενώ η ανακάλυψη μικροπλαστικών στο αίμα των στεφανιαίων αρτηριών είναι ανησυχητική, το πιο ενδιαφέρον εύρημα μπορεί να μην είναι τα ίδια τα πλαστικά. Αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να φτάνουν εκεί.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που καπνίζουν είχαν έξι φορές περισσότερες πιθανότητες να έχουν ανιχνεύσιμα μικρο – και νανοπλαστικά στο αίμα που τροφοδοτεί την καρδιά τους σε σχέση με τους μη καπνιστές.

Ακόμα πιο αξιοσημείωτο είναι ότι κάθε καπνιστής που είχε επίσης εκτεθεί σε υψηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης είχε ανιχνευμένα πλαστικά στο αίμα του, σε σύγκριση με μόλις το 12,5% των ανθρώπων που δεν κάπνιζαν ούτε είχαν εκτεθεί σε υψηλή ρύπανση. Αυτή είναι μια αξιοσημείωτη διαφορά, ακόμη και σε έναν μικρό πληθυσμό.

Αντί να επιβεβαιώνουν απλώς μια ακόμη επιβλαβή συνέπεια του καπνίσματος, αυτά τα ευρήματα εγείρουν μια ενδιαφέρουσα πιθανότητα: Τα τσιγάρα μπορεί επίσης να λειτουργούν ως ένα αποτελεσματικό σύστημα μεταφοράς μικροσκοπικών πλαστικών σωματιδίων.

Για δεκαετίες κατανοούσαμε γιατί το κάπνισμα βλάπτει την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία. Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει χιλιάδες χημικές ουσίες που προκαλούν φλεγμονή, βλάπτουν τα αιμοφόρα αγγεία, προάγουν την πήξη και επιταχύνουν τη συσσώρευση λίπους στο εσωτερικό των αρτηριών.

Η νέα έρευνα υποδηλώνει ότι ένας άλλος μηχανισμός θα μπορούσε να λειτουργεί παράλληλα με αυτούς τους καθιερωμένους κινδύνους.

Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει τεράστιες ποσότητες λεπτών σωματιδίων που διεισδύουν βαθιά στους πνεύμονες.

Οι ερευνητές προτείνουν ότι τα εισπνεόμενα μικρο- και νανοπλαστικά μπορεί να συνυπάρχουν με αυτά τα σωματίδια, διασχίζοντας τους ευαίσθητους αερόσακους του πνεύμονα, που ονομάζονται κυψελίδες, και να εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος πολύ πιο εύκολα από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να διευκολύνει μια παρόμοια διαδικασία.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα ανιχνευόμενα σωματίδια προέρχονται από το ίδιο το τσιγάρο, αν και τα περισσότερα φίλτρα τσιγάρων είναι κατασκευασμένα από την πλαστική οξική κυτταρίνη και μπορεί να συμβάλλουν.

Αντίθετα, οι καπνιστές εισπνέουν αέρα που περιέχει ήδη μικροσκοπικά σωματίδια πλαστικού από συνθετικές ίνες ρούχων, ελαστικών, υποβαθμισμένες συσκευασίες και αμέτρητες άλλες περιβαλλοντικές πηγές.

Το κάπνισμα μπορεί απλώς να διευκολύνει τη διέλευση αυτών των σωματιδίων από τους πνεύμονες στην κυκλοφορία του αίματος.

Η μελέτη

Οι ερευνητές μελέτησαν 61 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε στεφανιογραφία. Συνέκριναν τρεις ομάδες:

– άτομα που είχαν υποστεί καρδιακή προσβολή, – ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο και

άτομα με φυσιολογικές στεφανιαίες αρτηρίες.

Μικρο- και νανοπλαστικά ανιχνεύθηκαν στο 84% των ασθενών που είχαν υποστεί καρδιακή προσβολή σε σύγκριση με το 40% των ασθενών με χρόνια στεφανιαία νόσο και το 32% των ασθενών με φυσιολογικές στεφανιαίες αρτηρίες.

Οι ασθενείς με καρδιακή προσβολή έφεραν επίσης μεγαλύτερη ποικιλία πλαστικών πολυμερών, με το πολυαιθυλένιο, που χρησιμοποιείται συνήθως στις συσκευασίες, να είναι το πιο συχνά ανιχνεύσιμο.

Είναι σημαντικό ότι οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης υψηλότερα επίπεδα φλεγμονωδών δεικτών σε ασθενείς με ανιχνεύσιμα πλαστικά. Δεδομένου ότι η φλεγμονή παίζει κεντρικό ρόλο στην αποσταθεροποίηση των λιπαρών μπλοκαρισμάτων στην καρδιά και στην πρόκληση καρδιακών προσβολών, αυτή η βιολογική σύνδεση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Ωστόσο, αυτή η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι τα μικροπλαστικά προκαλούν καρδιακές προσβολές. Η μελέτη βασίστηκε σε μικρό αριθμό συμμετεχόντων και ήταν παρατηρητική. Αυτό σημαίνει ότι οι ειδικοί εντόπισαν συσχετίσεις, αλλά δεν μπορούν να προσδιορίσουν εάν ένας παράγοντας προκάλεσε έναν άλλο.

Αυτή η μικρή μελέτη δεν αποδεικνύει ότι τα πλαστικά προκαλούν καρδιακές παθήσεις, αλλά μας υπενθυμίζει ότι το κάπνισμα είναι κάτι περισσότερο από μια πηγή τοξικών χημικών ουσιών. Μπορεί επίσης να βοηθά στη μεταφορά ενός άλλου σύγχρονου ρύπου σε σημεία του σώματος που δεν περιμέναμε ποτέ να τον βρούμε.

Πηγή: https://theconversation.com/do-patients-who-suffer-heart-attack-have-more-micro-and-nanoplastic-in-their-blood-new-study-assessed-287711

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