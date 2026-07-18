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ΥΓΕΙΑ

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18.07.2026 18:49

ΠΟΥ: 200.00 θάνατοι από τον καύσωνα στην Ευρώπη τα τελευταία 4 χρόνια – Νέα μέτρα και έμφαση στην ετοιμότητα των νοσοκομείων

18.07.2026 18:49
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Δεδομένα από πέντε ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν ότι σχεδόν 10.000 επιπλέον θάνατοι αποδίδονται στις υψηλές θερμοκρασίες αυτό το καλοκαίρι, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), προειδοποιώντας ότι η ακραία ζέστη αποτελεί ολοένα και μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία και καλώντας τόσο τις κυβερνήσεις όσο και τους πολίτες να προετοιμαστούν καλύτερα.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΠΟΥ χαρακτηρίζει την Ευρώπη ως την ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρο στον κόσμο, με τις θερμοκρασίες να αυξάνονται περίπου με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι ολοένα υψηλότερες θερμοκρασίες ασκούν αιφνίδια πίεση σε βασικές υπηρεσίες, όπως τα συστήματα υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, Χανς Χένρι Π. Κλούγκε, δήλωσε ότι η ζέστη έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 200.000 ανθρώπους στην ευρωπαϊκή περιφέρεια τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ η θνησιμότητα που σχετίζεται με τις υψηλές θερμοκρασίες έχει αυξηθεί κατά 30% τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

«Ωστόσο, οι θάνατοι που οφείλονται στη ζέστη δεν είναι αναπόφευκτοι», τόνισε ο Κλούγκε, τονίζοντας την ανάγκη για την εφαρμογή συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, τη δημιουργία πιο δροσερών πόλεων, τη βελτίωση της πρόσβασης σε νερό και σκιά, τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων και την καλύτερη προετοιμασία των συστημάτων υγείας πριν από τις περιόδους ακραίων θερμοκρασιών.

Μέτρα ΠΟΥ για την αντιμετώπιση του καύσωνα και των πυρκαγιών

Ο ΠΟΥ ανέφερε ότι έχει αναπτύξει μια σειρά εργαλείων και οδηγιών δημόσιας υγείας, ώστε να βοηθήσει τις χώρες να προετοιμαστούν, να ανταποκριθούν και να προσαρμοστούν σε αυτό που πλέον αναγνωρίζεται ως επαναλαμβανόμενη κλιματική κρίση.

Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται τεχνικές κατευθυντήριες οδηγίες και ενημερωτικό υλικό για τους καύσωνες και τις δασικές πυρκαγιές, καθώς και νέες οδηγίες για τα Σχέδια Δράσης για τη Ζέστη και την Υγεία (Heat-Health Action Plans).

Παράλληλα, ο ΠΟΥ έχει εκπονήσει πέντε ενημερωτικά σημειώματα δράσης για διαφορετικούς τομείς, καθώς και μια «τράπεζα» μηνυμάτων δημόσιας υγείας με πρακτικές συμβουλές για το πώς μπορούν οι πολίτες να προστατεύσουν τον εαυτό τους και να βοηθήσουν άλλους κατά τη διάρκεια περιόδων έντονης ζέστης.

Οι οδηγίες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενημέρωσης των ευάλωτων και δυσπρόσιτων πληθυσμιακών ομάδων μέσω ψηφιακών, παραδοσιακών και κοινοτικών διαύλων επικοινωνίας.

Αξιολόγηση των υγειονομικών δομών ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε έκτακτες καταστάσεις

Αναφερόμενος στην πίεση που προκαλεί η ακραία ζέστη στις υγειονομικές μονάδες, οι οποίες συχνά δεν είναι σχεδιασμένες να ανταποκρίνονται σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες, ο ΠΟΥ σημειώνει ότι, μέσω της Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια των Νοσοκομείων (Hospital Safety Initiative), στηρίζει νοσοκομεία σε ολόκληρη την περιφέρεια, αξιοποιώντας τον Δείκτη Ασφάλειας Νοσοκομείων (Hospital Safety Index) για να αξιολογήσει κατά πόσο οι υγειονομικές δομές μπορούν να παραμείνουν λειτουργικές κατά τη διάρκεια έκτακτων καταστάσεων.

Αν και ο συγκεκριμένος δείκτης χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά για την αξιολόγηση της ετοιμότητας απέναντι σε φυσικές καταστροφές, όπως οι σεισμοί και οι πλημμύρες, πλέον αξιοποιείται ολοένα και περισσότερο για τον εντοπισμό κινδύνων που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες, όπως προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, στα συστήματα ψύξης, στη διαθεσιμότητα νερού και στην ασφάλεια και ευημερία των ασθενών και του προσωπικού.

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