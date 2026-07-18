search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.07.2026 22:25
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.07.2026 20:36

Οι κροκόδειλοι του Νείλου θα εκτρέφονται για να χρησιμοποιηθούν σε ισραηλινές φυλακές

18.07.2026 20:36
Crocodile

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος του Ισραήλ, Ίντιτ Σίλμαν, κατέταξε αυτήν την εβδομάδα τους κροκόδειλους του Νείλου στην κατηγορία της «πανίδας εκτρεφόμενης σε αιχμαλωσία», ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη χρησιμοποίηση τους σε φυλακές.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ χαιρέτισε το μέτρο. Ο ίδιος είχε προτείνει τον Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδειλοι για να αποτρέπονται αποδράσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων.

«Καταραμένε τρομοκράτη, σκέφτεσαι να επιχειρήσεις να αποδράσεις; Σκέψου το δυο φορές», έγραψε πρόσφατα στο Facebook, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μια εικόνα, δημιουργημένη με ΤΝ, που τον δείχνει να κρατά έναν κροκόδειλο από το λουρί.

«Οι υπουργοί Μπεν Γκβιρ και Σίλμαν συνεργάζονται και περιβάλλουν τις φυλακές με κροκόδειλους!», αναφέρει η λεζάντα.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 13, η ισραηλινή Αρχή Φύσης και Πάρκων είχε αντιταχθεί σε αυτό το σχέδιο.

Ωστόσο, ο κανονισμός, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ, ορίζει ότι οι κροκόδειλοι του Νείλου –που προηγουμένως είχαν ταξινομηθεί ως άγρια ζώα– μπορούν να εκτρέφονται υπό την προϋπόθεση «ότι κρατούνται από έναν φορέα ασφαλείας (…) υπό συνθήκες που καθορίζονται» από την Αρχή Φύσης και Πάρκων «και με την επιφύλαξη ότι η υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος κρίνει ότι η κατοχή τους απαιτείται για σκοπούς ασφαλείας».

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο ακροδεξιός σύμμαχος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σκοπεύει να αναπτύξει κροκόδειλους γύρω από τη φυλακή Κετζιότ στο νότιο Ισραήλ, όπου κρατούνται πολλοί μαχητές της Χαμάς που συνελήφθησαν μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 κατά του Ισραήλ.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχε ανοίξει το καλοκαίρι του 2025 στη Φλόριντα ένα κέντρο κράτησης μεταναστών σε μια περιοχή με βάλτους όπου ζουν αλιγάτορες και το αποκαλούσε «Αλκατράζ με αλιγάτορες». Το συγκεκριμένο κέντρο κράτησης έχει πλέον κλείσει.

Διαβάστε επίσης:

Ελλάδα – Αργεντινή: O αγώνας για την Ανεξαρτησία, οι… ιδρυτές της Μπόκα Τζούνιορς και ο ήρωας του 1821

Κράτη του Κόλπου: «Εγκλήματα πολέμου» οι ιρανικές επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές

Για «βελούδινο πραξικόπημα» στο Ιράν μιλούν οι σκληροπυρηνικοί του καθεστώτος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Sakari
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Athens Open: Στον τελικό η Σάκκαρη, με επιβλητική εμφάνιση επί της Κορνέεβα (Photos/Video)

US Troops
ΚΟΣΜΟΣ

Δύο νεκροί στρατιώτες των ΗΠΑ και ένας αγνοούμενος μετά από την ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones σε βάση στην Ιορδανία

Eleni Iakobaki
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ-18: Πρωταθλήτρια στα 400 μ. με απίστευτο ρεκόρ η Ελένη Ιακωβάκη (Photos)

messi giamal 1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Τελικός Αργεντινή – Ισπανία, η τελευταία παράσταση για τον αξεπέραστο Μέσι απέναντι στον διάδοχο Γιαμάλ

Polakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Με Δούρου και Παππά η αλλαγή σελίδας – Η νέα σύνθεση της Πολιτικής Γραμματείας και η 9μελής Εκλογική Επιτροπή – Στον στρατηγικό σχεδιασμό ο Πολάκης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
delivery_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τελικός Μουντιάλ χωρίς ντελίβερι: Απεργία σε Efood και Wolt την Κυριακή μετά τον θάνατο εργαζομένου στην Αγία Παρασκευή

karavatou-ferentinos
MEDIA

ΕΡΤ: Ενέκρινε επένδυση για την διάδοχη εκπομπή του «Στούντιο 4»

ethniki-trapeza
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΟΙΖΩ: Η Εθνική Τράπεζα αντικαθιστά τις παλιές χρεωστικές κάρτες με νέες που έχουν ετήσια συνδρομή 6 ευρώ

media mouse entos
MEDIA

Οι μνηστήρες για τη θέση του Μαγγηριάδη στην ΕΡΤ, το ενημερωτικό ραδιόφωνο του Μega, η συγχώνευση Paramount-Warner και η ανανέωση για Voice

ioanna-pilichou-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Πηλιχού: «Γύριζα από το θέατρο και έκλαιγα κάθε βράδυ - Σκεφτόμουν να αλλάξω δουλειά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.07.2026 22:21
Sakari
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Athens Open: Στον τελικό η Σάκκαρη, με επιβλητική εμφάνιση επί της Κορνέεβα (Photos/Video)

US Troops
ΚΟΣΜΟΣ

Δύο νεκροί στρατιώτες των ΗΠΑ και ένας αγνοούμενος μετά από την ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones σε βάση στην Ιορδανία

Eleni Iakobaki
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ-18: Πρωταθλήτρια στα 400 μ. με απίστευτο ρεκόρ η Ελένη Ιακωβάκη (Photos)

1 / 3