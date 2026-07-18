search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.07.2026 00:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.07.2026 23:11

Τι εξετάζουν οι Αρχές για τη δράση του κυκλώματος εμπρησμών και εκβιασμών στη Μεσσηνία – Έκαιγαν χωράφια όσων δεν τους πλήρωναν

18.07.2026 23:11
xeiropedes
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εμπρησμού συνέλαβε έναν κοινοτάρχη, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη για εμπρησμούς, εκβιασμούς και κλοπές στη Μεσσηνία.
  • Οι κατηγορούμενοι φέρονται να απαιτούσαν χρηματικά ποσά από αγρότες για τη διανομή αρδευτικού νερού, προκαλώντας πυρκαγιές σε όσους αρνούνταν να πληρώσουν.
  • Επιπλέον, οι Αρχές εξετάζουν αν οι συλληφθέντες εξανάγκαζαν αγρότες να τους παραχωρούν εκτάσεις για την παράνομη είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων.
  • Η πολύχρονη έρευνα βασίστηκε σε μαρτυρίες, τεχνική επιτήρηση και παρακολούθηση επικοινωνιών, οδηγώντας στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τους τρεις βασικούς εμπλεκόμενους.
  • Στην ίδια υπόθεση κατηγορείται επίσης ένας ακόμη αγρότης για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αποκαλυπτικά για τη δράση των τριών εμπρηστών που συνελήφθησαν στη Μεσσηνία, στην περιοχή των Γαργαλιάνων, είναι τα στοιχεία που έρχονται στο «φως», έπειτα από έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πρόκειται για έναν 52χρονο κοινοτάρχη, τον 44χρονο αδελφό του και έναν 66χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για εμπρησμούς, εκβιασμούς και απόπειρες εκβιασμών, καθώς και για φθορές και κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι είχαν αναλάβει τη διανομή του αρδευτικού νερού στην περιοχή και φέρονται να ζητούσαν από αγρότες χρηματικά ποσά, προκειμένου να διοχετεύσουν νερό στις καλλιέργειές τους.

Κατά το κατηγορητήριο, όσοι παραγωγοί αρνούνταν να πληρώσουν ή δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους, βρίσκονταν αντιμέτωποι με απειλές και εκδικητικές ενέργειες. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να πυρπολούσαν χωράφια με ελιές και άλλες καλλιέργειες, με ορισμένες από τις φωτιές να επεκτείνονται στη συνέχεια σε δασικές εκτάσεις.

Στους τρεις συλληφθέντες αποδίδονται ακόμη εμπρησμοί σε αποθήκες και αγροικίες, καθώς και καταστροφές ή κλοπές αγροτικού εξοπλισμού και γεωργικής παραγωγής.

Η δικογραφία αφορά συνολικά τρεις δασικές και τέσσερις αγροτικές πυρκαγιές.

Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν εάν η φερόμενη δράση των κατηγορουμένων συνδέεται και με την είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, που επικαλείται ο ΣΚΑΪ, φέρονται να πίεζαν ή να εξανάγκαζαν αγρότες να τους παραχωρούν ή να τους εκμισθώνουν αγροτεμάχια, ώστε στη συνέχεια να τα δηλώνουν οι ίδιοι και να εισπράττουν τις αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις.

Η διερεύνηση της υπόθεσης διήρκεσε περίπου δύο χρόνια και στηρίχθηκε σε μαρτυρικές καταθέσεις, στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα περιστατικά πυρκαγιών και άλλων επιθέσεων, πληροφοριακό υλικό και τεχνική επιτήρηση των υπόπτων. Οι Αρχές προχώρησαν επίσης σε νόμιμη παρακολούθηση επικοινωνιών, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τη δράση και τις επαφές των εμπλεκομένων.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την υποβολή της δικογραφίας στην Εισαγγελία, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης. Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια ταυτόχρονων επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα σπίτια τους.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένας αγρότης, στον οποίο αποδίδονται αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Διαβάστε επίσης:

Έρχεται ο καύσωνας των «72 ωρών», με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς (Photos/Video)

«Θρίλερ» στην Κυψέλη: Σε γυναίκα ανήκει η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα – Τα πρώτα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. (Video)

Στη ΜΕΘ παραμένει ο Αριστοτέλης Χαντζής με πολλαπλές επιπλοκές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
England-France
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Γαλλία – Αγγλία (0-2) στον Μικρό Τελικό

Police
ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Επιτέθηκε με φαλτσέτα μετά από καβγά μέσα σε φούρνο και διέφυγε προκαλώντας τροχαίο

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Τι εξετάζουν οι Αρχές για τη δράση του κυκλώματος εμπρησμών και εκβιασμών στη Μεσσηνία – Έκαιγαν χωράφια όσων δεν τους πλήρωναν

Epstain
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Τζέφρι Επστάιν κρατούσε εγκλωβισμένες τις γυναίκες του με έλεγχο, απειλές και σεξουαλική κακοποίηση

F-35
ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: «Τρέχει» η Τουρκία να… σπρώξει τους S-400 για να πάρει τα F-35 – Σε διαπραγματεύσεις με τα Εμιράτα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
delivery_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τελικός Μουντιάλ χωρίς ντελίβερι: Απεργία σε Efood και Wolt την Κυριακή μετά τον θάνατο εργαζομένου στην Αγία Παρασκευή

karavatou-ferentinos
MEDIA

ΕΡΤ: Ενέκρινε επένδυση για την διάδοχη εκπομπή του «Στούντιο 4»

ethniki-trapeza
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΟΙΖΩ: Η Εθνική Τράπεζα αντικαθιστά τις παλιές χρεωστικές κάρτες με νέες που έχουν ετήσια συνδρομή 6 ευρώ

media mouse entos
MEDIA

Οι μνηστήρες για τη θέση του Μαγγηριάδη στην ΕΡΤ, το ενημερωτικό ραδιόφωνο του Μega, η συγχώνευση Paramount-Warner και η ανανέωση για Voice

ioanna-pilichou-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Πηλιχού: «Γύριζα από το θέατρο και έκλαιγα κάθε βράδυ - Σκεφτόμουν να αλλάξω δουλειά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.07.2026 00:22
England-France
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Γαλλία – Αγγλία (0-2) στον Μικρό Τελικό

Police
ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Επιτέθηκε με φαλτσέτα μετά από καβγά μέσα σε φούρνο και διέφυγε προκαλώντας τροχαίο

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Τι εξετάζουν οι Αρχές για τη δράση του κυκλώματος εμπρησμών και εκβιασμών στη Μεσσηνία – Έκαιγαν χωράφια όσων δεν τους πλήρωναν

1 / 3