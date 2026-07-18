Έρχεται ο καύσωνας των «72 ωρών», με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς (Photos/Video)

Takeaways by to pontiki AI Η χώρα εισέρχεται σε φάση καύσωνα για το επόμενο τριήμερο, με τις θερμοκρασίες να κορυφώνονται τη Δευτέρα και την Τρίτη αγγίζοντας τοπικά τους 41 με 43 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επηρεάσουν κυρίως τα ηπειρωτικά τμήματα, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και εκδήλωση βροχών και καταιγίδων σε αρκετές περιοχές.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν την ανάγκη προσεκτικής αξιολόγησης των προγνωστικών μοντέλων, καθώς παρατηρείται διασπορά στις εκτιμήσεις για την τελική ένταση και την έκταση του φαινομένου.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ευνοείται πρόσκαιρα η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση που θα φτάνει τοπικά τα έξι μποφόρ.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε κλοιό καύσωνα θα βρεθεί τις επόμενες 72 ώρες η χώρα μας, με τις θερμοκρασίες να κορυφώνονται τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Τη Δευτέρα, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 41 με 42 βαθμούς σε περιοχές μακριά από τη θαλάσσια επίδραση, ενώ την Τρίτη δεν αποκλείεται να καταγραφούν, πολύ τοπικά, ακόμη και 43 βαθμοί στη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα και τη Θεσσαλία.

Στην Αττική, τη Δευτέρα και την Τρίτη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 βαθμούς, κυρίως στο Θριάσιο Πεδίο. Την Τετάρτη, ο καύσωνας θα επιμείνει επιλεκτικά στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τη Βοιωτία και την Αττική, με θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς.

Αποκλιμάκωση αναμένεται από την Πέμπτη, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας 8-10 βαθμοί και στη συνέχεια, εκδήλωση βροχών και καταιγίδων.

Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ραγδαία επιδείνωση μετά ενώ ευνοείται πρόσκαιρα και η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει πως οι πιο ζεστές ημέρες του φετινού καλοκαιριού θα είναι οι επόμενες 3 με 4 με τον υδράργυρο κοντά στους 40 βαθμούς.

«Αυτή η έντονη ζέστη δεν θα κρατήσει για πολύ μιας και από την ερχόμενη Τετάρτη ο υδράργυρος θα αρχίσει να υποχωρεί ενώ θα μας έρθουν καταιγίδες και μπουρίνια» εξηγεί.

Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί πως τα προγνωστικά μοντέλα συμφωνούν ότι από αύριο η χώρα εισέρχεται σε θερμή φάση, όμως παρουσιάζουν σημαντική διασπορά ως προς την ένταση και τη θέση των μέγιστων θερμοκρασιών.

Το εύρος μεταξύ ECMWF, ICON-EU και GFS φτάνει τους 5°C, γεγονός που επιβάλλει προσεκτική αξιολόγηση και όχι βιαστική υιοθέτηση του πιο ακραίου σεναρίου. Η πιθανότητα τοπικών τιμών κοντά ή και πάνω από τους 40°C είναι υπαρκτή, κυρίως στα ηπειρωτικά, αλλά η τελική έκταση και ένταση του επεισοδίου θα εξαρτηθεί από τις επόμενες προγνωστικές ανανεώσεις.

«Σε κλοιό καύσωνα μπαίνει η χώρα μας… Το Σάββατο ο προθάλαμος. Δευτέρα και Τρίτη οι υψηλότερες θερμοκρασίες της τάξης των 41-43 βαθμών» έγραψε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Πρόγνωση για Κυριακή 19/07/2026

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37, στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Δευτέρα 20/07/2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα βορειοανατολικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Τρίτη 21/07/2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μέχρι τις βραδινές ώρες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Τετάρτη 22/07/2026

Στα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

Διαβάστε επίσης:

«Θρίλερ» στην Κυψέλη: Σε γυναίκα ανήκει η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα – Τα πρώτα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. (Video)

Στη ΜΕΘ παραμένει ο Αριστοτέλης Χαντζής με πολλαπλές επιπλοκές

Τραγωδία στην Πάτρα: 74χρονη αυτοκτόνησε πηδώντας από τον 6ο όροφο – Είχε αφήσει σημείωμα και χρήματα για την κηδεία της