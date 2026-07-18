Στη ΜΕΘ παραμένει ο Αριστοτέλης Χαντζής με πολλαπλές επιπλοκές

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Νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση υγείας του Αριστοτέλη Χαντζή παραχώρησε νωρίτερα σήμερα, Σάββατο (18/07) η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως, “ο Αριστοτέλης Χαντζής βρίσκεται στην 27η ημέρα συνολικής νοσηλείας (25 εκ των οποίων στην Εντατική).

Συνεχίζει τραχειοστομημένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», με πολλαπλές επιπλοκές στο πλαίσιο σοβαρού συνδρόμου επανασίτισης, παρατεταμένης ασιτίας και πολυήμερης νοσηλείας ενώ συνεχίζει να έχει αυξημένες ανάγκες εντατικής υποστήριξης και νοσοκομείακης φροντίδας”.

Υπενθυμίζεται πως, ο Αριστοτέλης Χαντζής πραγματοποίησε απεργία πείνας για 140 μέρες, με αίτημα τη διάσωση της Κοινότητας των Κατειλημμένων Προσφυγικών, την ακύρωση της σύμβασης από την Περιφέρεια Αττικής και την παραμονή όλων των κατοίκων των Προσφυγικών στα σπίτια τους.

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