Μουντιάλ: Φρικιαστικά στοιχεία για την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας στην Αγγλία όταν παίζει η εθνική

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Καθώς την περασμένη Τετάρτη (15/7) έληγε ο ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Ατλάντα, σηματοδοτώντας τον αποκλεισμό της ομάδας των τριών λιονταριών από την Αργεντινή, ένα κύμα απογοήτευσης εξαπλώθηκε σε όλη την Αγγλία. Όμως για πολλές γυναίκες, η κατάσταση ήταν πολύ χειρότερη.

Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Λάνκαστερ, η ενδοοικογενειακή βία αυξάνεται κατά 26% όταν παίζει η εθνική Αγγλίας και κατά 38% όταν χάνει.

Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια μεγάλων ποδοσφαιρικών τουρνουά όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο, πολλές γυναίκες ζουν συνεχώς με φόβο.

Η Ρεμπέκα Γκόσοκ, η οποία εργάζεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Solace για την ενδοοικογενειακή βία, παρακολουθούσε τον ημιτελικό εναντίον της Αργεντινής. «Γνωρίζουμε ότι θα υπάρχουν γυναίκες που θα φοβούνται την επιστροφή των συντρόφων τους στο σπίτι και θα ανησυχούν για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τις ίδιες και την ασφάλειά τους», σημειώνει, προσθέτοντας ότι «τους φωνάζουν και τους λένε ότι είναι άχρηστες. Μπορεί μάλιστα να ασκηθεί και σωματική βία κατά των γυναικών.»

Η βία κατά γυναικών μετά από ποδοσφαιρικούς αγώνες αποτελεί ένα επαναλαμβανόμενο ζήτημα. Η βρετανική αστυνομία έχει δημοσιεύσει στοιχεία που δείχνουν ότι περισσότερα από 300 αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας αναφέρθηκαν στις αρχές κατά τη διάρκεια του Euro 2024, όταν τα θύματα κατήγγειλαν ότι η συμπεριφορά του δράστη συνδεόταν με το ποδόσφαιρο.

Τα στατιστικά στοιχεία για την περίοδο που αφορά τη διοργάνωση του 2026 δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, όμως η Γκόσοκ λέει ότι τα ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας γενικά δεν αλλάζουν. Προβλέπει ότι τα στατιστικά στοιχεία για αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο θα δείξουν παρόμοιους αριθμούς ενδοοικογενειακής βίας στην Αγγλία.

Είναι η σκοτεινή πλευρά ενός μεγάλου αθλητικού γεγονότος, το οποίο θα έπρεπε να φέρνει χαρά σε όλους.

Το Solace δεν επιρρίπτει την ευθύνη στο άθλημα, αλλά στους δράστες, οι οποίοι – στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων – είναι άνδρες.

Εξηγεί ότι η αύξηση της κατανάλωσης αλκοόλ έχει επίσης αντίκτυπο, εντείνοντας το αίσθημα απώλειας ή απογοήτευσης, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να οδηγήσει σε επιθετικότητα.

Το μήνυμα του φιλανθρωπικού ιδρύματος προς τους άνδρες είναι ότι αυτή είναι μια συμπεριφορά που μπορεί να αλλάξει και ότι μπορούν να λάβουν βοήθεια. Η Γκόσοκ εξηγεί ότι «υπάρχουν συμβουλευτικές γραμμές για άνδρες που ανησυχούν για τις κακοποιητικές τους συμπεριφορές» και σε καμία περίπτωση «το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για την ενίσχυση της κακοποιητικής συμπεριφοράς».

Οι εισαγγελικές αρχές (CPS) αναφέρουν ότι σε κάθε πέντε υποθέσεις που αναφέρονται από την αστυνομία, οι τέσσερις καταλήγουν σε απαγγελία κατηγοριών. Η Ολίβια Ρόουζ, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Παρακολούθησης της CPS, λέει ότι δεν παρατηρείται μόνο σωματική κακοποίηση, αλλά και ώθηση σε εξαναγκασμό. «Υπάρχει επίσης και ο συναισθηματικός εκβιασμός, όπως η απειλή αυτοκτονίας» επισημαίνει η Ρόουζ, τονίζοντας ότι «είναι εξαιρετικά σημαντικό να διαδώσουμε το μήνυμα ότι μια τέτοια συμπεριφορά δεν είναι απλώς απαράδεκτη: είναι παράνομη».

Η CPS αναφέρει ότι συνεργάζεται στενά με την αστυνομία και γυναικείες οργανώσεις για να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται μέτρα για την εξάλειψη τέτοιων συμπεριφορών και για να βοηθά τα θύματα να ξεφύγουν.

Όμως σ’ αυτό χρειάζεται βοήθεια και από τις κοινότητες. Και προτρέπει τους ανθρώπους να προσέχουν τους φίλους, την οικογένεια και τους γείτονες που θα μπορούσαν να είναι πιο ευερέθιστοι κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. «Αν μπορείτε να παρέμβετε για να βοηθήσετε, θα μπορούσατε να κάνετε τη διαφορά που θα αλλάξει τη ζωή σας», λέει η Ρόουζ, που καταλήγει ότι μια οποιαδήποτε αθλητική διοργάνωση «θα πρέπει να ενώνει τις κοινότητες και δεν θα πρέπει ποτέ να αποτελεί δικαιολογία για την ενίσχυση της κακοποιητικής συμπεριφοράς».

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