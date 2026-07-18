Μουντιάλ 2026: Ματαιώθηκε λόγω καταιγίδων η τελευταία προπόνηση της Ισπανίας πριν τον τελικό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Η τελευταία προπόνηση της Ισπανίας πριν από τον τελικό του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αργεντινή, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (19/7), ακυρώθηκε λόγω ισχυρών καταιγίδων, ανακοίνωσε το Σάββατο (18/7) η FIFA.
Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία πρόσθεσε ότι δεν προβλέπεται νέο χρονικό παράθυρο για να προπονηθεί η ισπανική ομάδα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν η προπόνηση της Αργεντινής, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 11:30 τοπική ώρα (18:30 Ελλάδας), θα πραγματοποιηθεί κανονικά.
«Η προπόνηση της εθνικής Ισπανίας στα γήπεδα του προπονητικού κέντρου Melanie Lane Training Ground στο Νιου Τζέρσεϊ ανεστάλη, σύμφωνα με το αμερικανικό πρωτόκολλο ασφαλείας για τις καταιγίδες», ανέφερε η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFEF) σε ανακοίνωσή της.
«Οι ποδοσφαιριστές συμμετέχουν αυτή τη στιγμή σε πρόγραμμα προθέρμανσης σε κλειστό χώρο».
Ο τελικός είναι προγραμματισμένος να αρχίσει στις 15:00 τοπική ώρα (22:00 Ελλάδας) την Κυριακή (19/7).
Διαβάστε επίσης:
Ελλάδα – Αργεντινή: O αγώνας για την Ανεξαρτησία, οι… ιδρυτές της Μπόκα Τζούνιορς και ο ήρωας του 1821
«Θα σέβεσαι»: Νέο επικό βίντεο για τον τελικό του Μουντιάλ με Μέσι, Γιαμάλ και …Ινφαντίνο
Μουντιάλ: Φρικιαστικά στοιχεία για την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας στην Αγγλία όταν παίζει η εθνική
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.