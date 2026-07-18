Δύο νεκροί στρατιώτες των ΗΠΑ και ένας αγνοούμενος μετά από την ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones σε βάση στην Ιορδανία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν την Παρασκευή (17/7) στην Ιορδανία μετά από μία επίθεση ιρανικών πυραύλων και drone, επεσήμανε σήμερα σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom).

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτες «αγνοείται κατά την εκτέλεση του καθήκοντος».

Επιπλέον, τέσσερις Αμερικανοί στρατιώτες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας για ιατρική περίθαλψη. Πλέον έχουν πάρει εξιτήριο. Άλλοι στρατιώτες, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά, έχουν επιστρέψει στα καθήκοντά τους.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι από σεβασμό προς τις οικογένειες η Centcom δεν θα δημοσιοποιήσει περαιτέρω πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ταυτοτήτων των πεσόντων, έως ότου παρέλθουν 24 ώρες από την ενημέρωση των πλησιέστερων συγγενών τους.

Διαβάστε επίσης:

Οι κροκόδειλοι του Νείλου θα εκτρέφονται για να χρησιμοποιηθούν σε ισραηλινές φυλακές

Κράτη του Κόλπου: «Εγκλήματα πολέμου» οι ιρανικές επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές

Για «βελούδινο πραξικόπημα» στο Ιράν μιλούν οι σκληροπυρηνικοί του καθεστώτος