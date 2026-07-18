Πώς ο Τζέφρι Επστάιν κρατούσε εγκλωβισμένες τις γυναίκες του με έλεγχο, απειλές και σεξουαλική κακοποίηση

Takeaways by to pontiki AI Η επιζήσασα «Άνια» περιγράφει στο BBC το συστηματικό δίκτυο χειραγώγησης, οικονομικής εξάρτησης και σεξουαλικής κακοποίησης που είχε στήσει ο Τζέφρι Επστάιν.

Ο Επστάιν προσέγγιζε νεαρές γυναίκες με το πρόσχημα μιας καριέρας στο μόντελινγκ, επιβάλλοντας στη συνέχεια πλήρη έλεγχο στην καθημερινότητα και την αυτονομία τους.

Μέσω εκβιασμών με προσωπικό υλικό και εξαναγκαστικών επεμβάσεων, ο Επστάιν διατηρούσε τα θύματά του σε κατάσταση απόλυτης υποταγής και απομόνωσης.

Οι γυναίκες-βοηθοί αναγκάζονταν επίσης να στρατολογούν νέα μέλη, ενισχύοντας τον κύκλο της κακοποίησης και της ψυχολογικής χειραγώγησης.

Η Άνια, η οποία έλαβε αποζημίωση από το αρμόδιο ταμείο, αποκάλυψε τη δράση του για να αναδείξει πώς το δίκτυο παγίδευε ενήλικες γυναίκες.

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Μια συγκλονιστική μαρτυρία για τον τρόπο με τον οποίο ο Τζέφρι Επστάιν χειραγωγούσε και κρατούσε υπό τον απόλυτο έλεγχό του γυναίκες που εργάζονταν ως «βοηθοί» του φέρνει στο φως το BBC.

Η «Άνια», μία από τις επιζήσασες, περιγράφει ένα πολυετές σύστημα εξαπάτησης, ψυχολογικής χειραγώγησης, οικονομικής εξάρτησης και σεξουαλικής κακοποίησης, το οποίο, όπως λέει, λειτουργούσε «σαν αίρεση».

Η ίδια εγκατέλειψε οριστικά το διαμέρισμα όπου διέμενε στη Νέα Υόρκη λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Επστάιν το 2019, όταν, όπως υποστηρίζει, ο αδελφός του, Μαρκ Επστάιν, της ζήτησε να φύγει. Ο τελευταίος αρνείται ότι γνώριζε τις παράνομες δραστηριότητες του αδελφού του.

«Δεν ήμουν δεμένη με αλυσίδες, όμως υπήρχαν αόρατα δεσμά», δηλώνει χαρακτηριστικά η Άνια.

Η παγίδα της ψεύτικης καριέρας στο μόντελινγκ

Σύμφωνα με το BBC, μετά την καταδίκη του το 2008 για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης, ο Επστάιν άλλαξε τακτική και άρχισε να προσεγγίζει κυρίως νεαρές ενήλικες γυναίκες από τη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη.

Η Άνια, που εργαζόταν ως μοντέλο για γνωστούς οίκους μόδας, γνώρισε τον Επστάιν μέσω του σκάουτερ μοντέλων Ντάνιελ Σιάντ, ο οποίος της υποσχέθηκε γνωριμίες στον χώρο της μόδας. Εκ των υστέρων πιστεύει ότι επρόκειτο για μια οργανωμένη παγίδα.

Η πρώτη τους συνάντηση έγινε στο πολυτελές διαμέρισμα του Επστάιν στο Παρίσι. Εκείνος της ζήτησε να γδυθεί για να αξιολογήσει το σώμα της, λέγοντάς της ότι δεν ήταν αρκετά γυμνασμένη και πως έπρεπε να χάσει βάρος για να πετύχει στον χώρο της μόδας.

Παράλληλα, της υποσχέθηκε επαγγελματικές γνωριμίες, φρόντισε να μάθει προσωπικές πληροφορίες για τη ζωή και τις φιλοδοξίες της και τη διαβεβαίωσε ότι δεν ενδιαφερόταν να έχει σεξουαλική σχέση μαζί της, κάτι που, όπως λέει η ίδια, την έκανε να αισθανθεί ασφαλής.

Η σταδιακή χειραγώγηση και η πρώτη επίθεση

Για περίπου έναν χρόνο, ο Επστάιν την κρατούσε με την ελπίδα ότι θα εξασφάλιζε συμβόλαιο σε μεγάλη εταιρεία μοντέλων. Την πίεζε να γυμνάζεται καθημερινά, να του στέλνει φωτογραφίες του σώματός της και ακόμη και γυμνές φωτογραφίες.

Η Άνια πίστευε ότι βρισκόταν κοντά στην επαγγελματική της ευκαιρία. Ωστόσο, όταν ταξίδεψε στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα για να τον συναντήσει, ο Επστάιν, ο οποίος τότε εξέτιε ποινή με καθεστώς ημερήσιας αποφυλάκισης, την κακοποίησε σεξουαλικά για πρώτη φορά.

Όπως περιγράφει, αμέσως μετά την επίθεση την οδήγησε πίσω στις υπόλοιπες βοηθούς, αστειευόμενος εις βάρος της, με αποτέλεσμα η ίδια να αρχίσει να αμφισβητεί ακόμη και τη δική της αντίληψη για όσα είχαν συμβεί.

Αργότερα, όταν δημοσιοποιήθηκαν τα λεγόμενα «αρχεία Επστάιν», διαπίστωσε ότι οι υποσχέσεις για καριέρα στο μόντελινγκ ήταν εξαρχής ψεύτικες και ότι είχε απορριφθεί από το πρακτορείο πολύ νωρίτερα, γεγονός που, όπως λέει, αποδεικνύει ότι η πολυήμερη διαδικασία αποτελούσε μέρος μιας οργανωμένης στρατηγικής grooming.

Απόλυτος έλεγχος στην καθημερινότητά τους

Όταν η καριέρα στο μόντελινγκ δεν προχώρησε, ο Επστάιν της πρότεινε να εργαστεί ως προσωπική βοηθός του, υποσχόμενος ότι θα της μάθαινε επιχειρήσεις και θα ταξίδευε μαζί του.

Στην πράξη, όμως, σύμφωνα με την ίδια, δεν υπήρχε πραγματικό αντικείμενο εργασίας. Οι βοηθοί έπρεπε να βρίσκονται διαθέσιμες όλο το 24ωρο, περιμένοντας οδηγίες για απλές ή ασήμαντες δουλειές.

Η Άνια περιγράφει ότι δεν μπορούσε να φύγει ούτε για φαγητό χωρίς την άδειά του, ενώ εκείνος έλεγχε τα οικονομικά της, τη στέγασή της και ακόμη και την ιατρική της περίθαλψη.

Όπως καταθέτει, ο Επστάιν τής έλεγε χαρακτηριστικά: «Εγώ είμαι η ιατρική σου ασφάλιση».

Παρόμοια εικόνα είχε περιγράψει ενώπιον του Κογκρέσου και η πρώην βοηθός του, Σάρα Κέλεν, λέγοντας ότι ο Επστάιν είχε καταστρέψει σταδιακά την αυτονομία των γυναικών, κάνοντάς τες πλήρως εξαρτημένες από εκείνον.

Απειλές, εκβιασμοί και χειρουργείο που άφησε μόνιμα σημάδια

Η Ανία περιγράφει ότι ο Επστάιν διατηρούσε υλικό που μπορούσε να χρησιμοποιήσει εναντίον των γυναικών, όπως γυμνές φωτογραφίες και βίντεο.

Σε μία περίπτωση, όπως λέει, ανάγκασε τις βοηθούς να συμμετάσχουν σε φωτογράφιση χωρίς μπλούζες, υπονοώντας ότι το υλικό αυτό θα τις εμπόδιζε να στραφούν εναντίον του στο μέλλον.

Παράλληλα, τις υποχρέωνε να του γράφουν επιστολές ευγνωμοσύνης, στις οποίες τον ευχαριστούσαν για όσα έκανε για εκείνες, ενώ φρόντιζε να τις στρέφει τη μία εναντίον της άλλης, ώστε να μην αναπτύσσουν σχέσεις εμπιστοσύνης.

Η πιο σοκαριστική αποκάλυψη αφορά μια αισθητική επέμβαση. Επειδή ο Επστάιν δεν ήθελε να περιμένει τη σταδιακή αφαίρεση ενός μικρού τατουάζ με λέιζερ, σύμφωνα με την Ανία, επέμεινε να αφαιρεθεί χειρουργικά το δέρμα στο σημείο. Η επέμβαση άφησε εμφανείς ουλές στην κοιλιά της και, έναν χρόνο αργότερα, την υποχρέωσε να υποβληθεί ξανά στην ίδια διαδικασία επειδή δεν ήταν ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα.

«Το πιο ντροπιαστικό ήταν ότι έπρεπε να στρατολογούμε κι άλλες γυναίκες»

Η Ανία παραδέχεται ότι κάθε βοηθός δεχόταν πίεση να προσελκύσει τουλάχιστον μία ακόμη νεαρή γυναίκα στο περιβάλλον του Επστάιν.

«Ήσουν ήδη συνένοχη», λέει με δάκρυα στα μάτια, χαρακτηρίζοντας αυτό το πιο επώδυνο κομμάτι της εμπειρίας της.

Όπως εξηγεί, αποφάσισε να μιλήσει δημόσια ώστε να γίνει κατανοητό ότι το δίκτυο του Επστάιν δεν παγίδευε μόνο ανήλικα κορίτσια αλλά και ενήλικες γυναίκες, αξιοποιώντας την ψυχολογική χειραγώγηση, την οικονομική εξάρτηση και την κοινωνική απομόνωση.

Η ίδια, όπως και η Σάρα Κέλεν, έχει λάβει αποζημίωση από το Ταμείο Αποζημίωσης Θυμάτων του Τζέφρι Επστάιν, αφού προσκόμισε στοιχεία που επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς της.

Κλείνοντας τη μαρτυρία της στο BBC, η Ανία εκφράζει την ελπίδα ότι η ιστορία της θα βοηθήσει έστω και μία γυναίκα να αναγνωρίσει εγκαίρως μια κακοποιητική σχέση και να βρει τη δύναμη να φύγει.

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