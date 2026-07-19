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19.07.2026 00:16

Μουντιάλ 2026: Γαλλία – Αγγλία (0-2) στον Μικρό Τελικό

19.07.2026 00:16
England-France

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Με το «καλημέρα» η Αγγλία στο 3′ σκόραρε με τον Ντέκλαρ Ράις απέναντι στην Γαλλία.

Ο μέσος της Άρσεναλ έκλεψε, βρήκε χώρο και με υπέροχο πλασέ έξω από την περιοχή σκόραρε!

Στο 11′ ο Σάκε με ωραία ενέργεια βρήκε δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Μετά από κόρνερ του Ντέκλαν Ράις, ο Κόνσα με κεφαλιά σκοράρει το 2 γκολ για την Αγγλία.

Τελικός της «παρηγοριάς» για τις δύο ομάδες που διεξάγεται στο Μαϊάμι (τα Μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος), αφού οι «Τρικολόρ» δεν μπόρεσαν να κοντράρουν την Ισπανία και τα «Τρία Λιοντάρια» αποδείχθηκαν λίγα αριθμητικά, καταρρέοντας μετά το 60′ απέναντι στην Αργεντινή.

«Σήμερα είναι ο τελευταίος σου χορός. Εσύ που μας έδωσες τόσα πολλά. Θα έπρεπε να σου είχαμε δώσει ένα καλύτερο αποχαιρετιστήριο ματς, αλλά αποτύχαμε. Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψεις με λόγια όσα πρόσφερες σε αυτά τα 14 χρόνια, καθώς ήσουν τόσο σημαντικός άνθρωπος στην εκτόξευση αυτής της ομάδας. Ο κόσμος δεν εκτιμούσε πάντα το μεγαλείο σου, αλλά ο χρόνος και η ιστορία θα το φροντίσουν αυτό…».

Αυτό ήταν το μήνυμα του Κιλιάν Μπαπέ εμβληματικού παίκτη της εθνικής Γαλλίας για τον προπονητή του Ντιντιέ Ντεσάν.

Ο Κιλιάν Μπαπέ βρίσκεται στο βασικό σχήμα, διεκδικώντας τον τίτλο του πρώτου σκόρερ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης ισοβαθμεί στην κορυφή του σχετικού πίνακα με τον Λιονέλ Μέσι, έχοντας από οκτώ γκολ, αλλά υπολείπεται μιας ασίστ.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 19.07.2026 00:24
England-France
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Γαλλία – Αγγλία (0-2) στον Μικρό Τελικό

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