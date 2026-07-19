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ΚΥΡΙΑΚΗ 19.07.2026 04:08
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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19.07.2026 02:28

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

19.07.2026 02:28
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(Σε ώρες Ελλάδος)

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 ΙΣΠΑΝΙΑ – ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (ΕΡΤ1) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Τελικός)

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ΚΥΡΙΑΚΗ 19.07.2026 02:29
mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

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Ανοικτά σήμερα τα καταστήματα για την πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων

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