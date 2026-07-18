search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.07.2026 15:30
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.07.2026 13:21

Μεσσηνία: Πρόεδρος κοινότητας και πυροσβέστης έβαζαν φωτιές – Κατηγορούνται για 7 εμπρησμούς από πρόθεση

18.07.2026 13:21
messinia_main

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στη σύλληψη τριών ατόμων, που φέρονται να εμπλέκονται σε εμπρηστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, προχώρησαν τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση.

Η εξέλιξη αυτή προήλθε ύστερα από εκτεταμένη αξιολόγηση στοιχείων και δεδομένων από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), με τη συνδρομή του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) Μεσσηνίας.

Η έρευνα οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών φερόμενων ως δραστών για πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή. 

«Με τις φωτιές εκβίαζαν τους ντόπιους»

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 πρόκειται για έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, ηλικίας 67 ετών, τον πρόεδρο κοινότητας και τον αδελφό του. Η συγκεκριμένη σπείρα φέρεται να είχε ως βάση της τη Μεσσηνία, και χρησιμοποιούσε τους εμπρησμούς ως μοχλό πίεσης για να εκβιάζει ντόπιους.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, ενώ η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στις δικαστικές αρχές.

Τους κατηγορούν για επτά εμπρησμούς από πρόθεση

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, προκύπτει ότι πρόκειται για εμπρησμούς από πρόθεση τη διετία 2024-2025 και συγκεκριμένα για συνολικά επτά πυρκαγιές —τρεις δασικές και τέσσερις αγροτικές— που εκδηλώθηκαν στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Οι συλληφθέντες φέρεται να δρούσαν από κοινού.

Η προανάκριση συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί το σύνολο της δράσης τους και τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες υποθέσεις εμπρησμών.

Διαβάστε επίσης:

Λέκκας για Κυψέλη: «Δεν ξέρουμε αν υπάρχει στατική επάρκεια ή όχι» – Καθησυχαστικός ο Ταχιάος

Σεισμός τώρα ανοιχτά της Κρήτης – «Ταρακούνησε» Ηράκλειο, αισθητός και σε Ρέθυμνο, Χανιά

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό έως την 1η Σεπτεμβρίου – Ποιες ώρες μειώνονται οι λωρίδες λόγω έργων (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kokovikou_main
LIFESTYLE

«Καλό παράδεισο κυρία Ελενίτσα μας»: Συγκινούν τα σημειώματα για τη Μάρω Κοντού στο σπίτι της «οικογένειας Κοκοβίκου»

trump deixnei g7
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί με νέους δασμούς τον Καναδά λόγω… «εισβολής βρώμικου αέρα» από τις πυρκαγιές

rodri_martinez
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το μήνυμα του «Ντίμπου» και η προειδοποίηση του Ρόδρι για τον τελικό

lorenzo kideia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συναγερμός στις Αρχές για ύποπτη βαλίτσα – Πληροφορίες ότι περιέχει ανθρώπινα μέλη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ethniki-trapeza
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΟΙΖΩ: Η Εθνική Τράπεζα αντικαθιστά τις παλιές χρεωστικές κάρτες με νέες που έχουν ετήσια συνδρομή 6 ευρώ

karavatou-ferentinos
MEDIA

ΕΡΤ: Ενέκρινε επένδυση για την διάδοχη εκπομπή του «Στούντιο 4»

media mouse entos
MEDIA

Οι μνηστήρες για τη θέση του Μαγγηριάδη στην ΕΡΤ, το ενημερωτικό ραδιόφωνο του Μega, η συγχώνευση Paramount-Warner και η ανανέωση για Voice

ioanna-pilichou-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Πηλιχού: «Γύριζα από το θέατρο και έκλαιγα κάθε βράδυ - Σκεφτόμουν να αλλάξω δουλειά» (Video)

kideia_lorentzo_kariere
ΕΛΛΑΔΑ

Λορέντζο Καριέρε: Συγκλονισμένη η Έλενα Κατραβά στο τελευταίο αντίο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.07.2026 15:26
kokovikou_main
LIFESTYLE

«Καλό παράδεισο κυρία Ελενίτσα μας»: Συγκινούν τα σημειώματα για τη Μάρω Κοντού στο σπίτι της «οικογένειας Κοκοβίκου»

trump deixnei g7
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί με νέους δασμούς τον Καναδά λόγω… «εισβολής βρώμικου αέρα» από τις πυρκαγιές

rodri_martinez
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το μήνυμα του «Ντίμπου» και η προειδοποίηση του Ρόδρι για τον τελικό

1 / 3