Μεσσηνία: Πρόεδρος κοινότητας και πυροσβέστης έβαζαν φωτιές – Κατηγορούνται για 7 εμπρησμούς από πρόθεση

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Στη σύλληψη τριών ατόμων, που φέρονται να εμπλέκονται σε εμπρηστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, προχώρησαν τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση.

Η εξέλιξη αυτή προήλθε ύστερα από εκτεταμένη αξιολόγηση στοιχείων και δεδομένων από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), με τη συνδρομή του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) Μεσσηνίας.

Η έρευνα οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών φερόμενων ως δραστών για πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή.

«Με τις φωτιές εκβίαζαν τους ντόπιους»

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 πρόκειται για έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, ηλικίας 67 ετών, τον πρόεδρο κοινότητας και τον αδελφό του. Η συγκεκριμένη σπείρα φέρεται να είχε ως βάση της τη Μεσσηνία, και χρησιμοποιούσε τους εμπρησμούς ως μοχλό πίεσης για να εκβιάζει ντόπιους.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, ενώ η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στις δικαστικές αρχές.

Τους κατηγορούν για επτά εμπρησμούς από πρόθεση

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, προκύπτει ότι πρόκειται για εμπρησμούς από πρόθεση τη διετία 2024-2025 και συγκεκριμένα για συνολικά επτά πυρκαγιές —τρεις δασικές και τέσσερις αγροτικές— που εκδηλώθηκαν στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Οι συλληφθέντες φέρεται να δρούσαν από κοινού.

Η προανάκριση συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί το σύνολο της δράσης τους και τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες υποθέσεις εμπρησμών.

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