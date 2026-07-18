Σεισμός τώρα ανοιχτά της Κρήτης – «Ταρακούνησε» Ηράκλειο, αισθητός και σε Ρέθυμνο, Χανιά

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Σεισμική δόνηση, μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου ανοιχτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Σεισμολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 31 χιλιόμετρα βόρεια του Ηρακλείου.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στα Χανιά και το Ρέθυμνο.

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