Μεγάλη φωτιά στα Χανιά – 112 για ετοιμότητα

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Μετά την πρωινή φωτιά στη Σητεία, νέα πυρκαγιά στην Κρήτη σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική.

H φωτιά εκδηλώθηκε στο Αερινό, στην Κίσσαμο Χανίων κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες και σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Στη μάχη με τις φλόγες και τον δυνατό αέρα έχουν ριχτεί 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλοκαμιανά Κισσάμου Χανίων Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2026

Πριν από λίγα λεπτά ήχησε το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αερινός της Περιφερειακής Ενότητας #Χανίων



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice July 18, 2026

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Κρήτη

Υπενθυμίζεται πως σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυκραγιάς στην Κρήτη είναι πολύ υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4).

Συγκεκριμένα, σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου βρίσκονται οι περιοχές:

Ρέθυμνο

Ηράκλειο

Λασίθι

Περισσότερα σε λίγο…

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