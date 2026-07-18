Μαρινάκης: Εκλογές το 2027 – «Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές, ούτε φυτρώνουν λεφτά»

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Στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, την ακρίβεια, τα «κόκκινα» δάνεια, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο pontosnews.gr.

«Πρέπει να λέμε την αλήθεια: δεν υπάρχουν ούτε μαγικές συνταγές, ούτε φυτρώνουν λεφτά από κάπου», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, επισημαίνοντας ότι το κράτος οφείλει να εφαρμόζει πολιτικές που δημιουργούν πρόσθετα έσοδα, ώστε να επιστρέφονται στους πολίτες όσα έχασαν κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Όπως είπε, η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί «με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα», υποστηρίζοντας ότι οι φορολογικές ελαφρύνσεις που εφαρμόζονται δεν χρηματοδοτούνται με νέο δανεισμό εις βάρος των επόμενων γενεών, αλλά από την απόδοση της οικονομικής πολιτικής.

«Χρειάζονται περισσότεροι έλεγχοι στην αγορά»

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι απαιτούνται εντατικότεροι έλεγχοι και πρόστιμα στην αγορά.

«Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που πήρε από υπερκέρδη, από τα διυλιστήρια όταν υπήρχε η δυνατότητα και από τις ενεργειακές εταιρείες, και τα έδωσε πίσω στην κοινωνία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση προχώρησε παράλληλα στη δημιουργία νέων ελεγκτικών μηχανισμών.

Τα «κόκκινα» δάνεια και ο εξωδικαστικός μηχανισμός

Για το ζήτημα των «κόκκινων» δανείων, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία κατηγόρησε ότι μετέφερε τα δάνεια στα funds, κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας και καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Υποστήριξε ότι η σημερινή κυβέρνηση δημιούργησε έναν μηχανισμό στήριξης των οφειλετών, μέσω του οποίου περισσότεροι από 60.000 πολίτες έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Παράλληλα, σημείωσε ότι αυστηροποιήθηκαν οι κανόνες λειτουργίας των servicers και περιορίστηκαν τα λεγόμενα «ψιλά γράμματα» και τα περιθώρια καταστρατήγησης της νομοθεσίας. Όπως είπε, κατέστη υποχρεωτική για τους servicers η αποδοχή της πρότασης του εξωδικαστικού μηχανισμού στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

«Το σωστό, το λογικό και το τίμιο για την κοινωνία είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε εκείνον που δυσκολεύτηκε ή εξακολουθεί να δυσκολεύεται να πάρει οξυγόνο και να μην πληρώνει υπερβολικούς τόκους και πανωτόκια», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι στόχος είναι να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των πολιτών που αντιμετωπίζουν πραγματική οικονομική αδυναμία και των στρατηγικών κακοπληρωτών, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους συνεπείς οφειλέτες.

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι κάθε ημέρα της κυβερνητικής θητείας είναι σημαντική για την αντιμετώπιση προβλημάτων και εκκρεμοτήτων.

«Κάθε παραπάνω μέρα που έχεις για να λύσεις ακόμη ένα πρόβλημα, ακόμη μία εκκρεμότητα, δεν πρέπει να την αφήσεις ανεκμετάλλευτη», σημείωσε.

Οι σχέσεις με την Τουρκία

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι «πιο ισχυρή από ποτέ» σε διπλωματικό και αμυντικό επίπεδο, καθώς και ως προς τις διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει.

Χαρακτήρισε τον διάλογο με την Τουρκία συνειδητή επιλογή, διευκρινίζοντας ότι δεν συνεπάγεται υποχώρηση από τις ελληνικές θέσεις, αλλά αποτελεί ευκαιρία για την υπεράσπισή τους και την προβολή του Διεθνούς Δικαίου.

Απαντώντας στις επικρίσεις περί «φοβικής στάσης», αναφέρθηκε στις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, καθώς και στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο.

Η υποψηφιότητα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών

Τέλος, σχετικά με την υποψηφιότητά του στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι, εφόσον εκλεγεί, θα επιδιώξει «κάθε μέρα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη».

Όπως ανέφερε, η επίλυση των μεγάλων προβλημάτων απαιτεί συλλογική προσπάθεια και χρόνο, ωστόσο δεσμεύτηκε να ασχοληθεί και με ζητήματα που μπορεί να θεωρούνται μικρά, αλλά επηρεάζουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών.

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