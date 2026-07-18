Παππάς: Θα δώσουμε το «παρών» στις εκλογές και θα μπούμε στη Βουλή – Δε θα περάσει το σχέδιο πολλαπλών κέντρων για τη διάλυσή μας

Takeaways by to pontiki AI Ο Νίκος Παππάς δήλωσε στην Κεντρική Επιτροπή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ενεργός και ισχυρός, απορρίπτοντας τις προβλέψεις περί πολιτικής διάλυσης του κόμματος.

Ο ίδιος κάλεσε τα στελέχη σε συλλογική ανασυγκρότηση και προετοιμασία για τις επόμενες εθνικές εκλογές, τονίζοντας την ανάγκη για προγραμματική ενότητα.

Παράλληλα, άσκησε κριτική σε όσους αποχώρησαν από το κόμμα, υπογραμμίζοντας ότι η βουλευτική έδρα αποτελεί λαϊκή εντολή και όχι προσωπική περιουσία.

Ο Νίκος Παππάς απέρριψε τις επικρίσεις για τοξικότητα του ΣΥΡΙΖΑ και εξέφρασε τη δέσμευσή του για τη διαφύλαξη και την ανάπτυξη των κομματικών μέσων ενημέρωσης.

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Το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι εδώ και είναι όρθιος» έστειλε ο Νίκος Παππάς στην εισήγησή του προς την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας πολλές αιχμές για πρόσωπα και δυνάμεις εκτός του κόμματος και για όσους αποχώρησαν. Εξ ου και συμπλήρωσε στην αρχή της τοποθέτησής του πως ο ΣΥΡΙΖΑ στέλνει αυτό το μήνυμα «παρά τις προβλέψεις ότι αυτό το κόμμα έκλεισε τον κύκλο του, για να μην πω, παρά τις μεθοδεύσεις για να κλείσει τον κύκλο του».

«Σας καλώ» είπε «από σήμερα να ξεκινήσουμε τη νέα προσπάθεια» και «να ανατρέψουμε το σχέδιο πολλαπλών κέντρων που θα ήθελαν να μας δουν να διαλυόμαστε. Δε θα περάσει αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εδώ, ισχυρός στα ψηφοδέλτια και τις κάλπες».

Ο Νίκος Παππά τόνισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ για μία ακόμη φορά θα υπερβεί τις δυσκολίες, θα δώσει το «παρών» στις επόμενες εκλογές, και θα μπει στη Βουλή και «θα πρωταγωνιστήσουμε στο να ανασυγκροτηθεί η σύγχρονη Αριστερά που έχει ανάγκη η κοινωνία. Και θα ξαναβρεθούμε σε αυτή την πορεία με συντρόφους και συντρόφισσες με τους οποίους χώρισαν οι δρόμοι μας πρόσφατα, θα συναντηθούμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν, συντεταγμένα, οργανωμένα και με σύμπνοια».

Αναφερόμενος στις σχέσεις με την ΕΛ.Α.Σ. σημείωσε τα εξής, με ουκ ολίγα «καρφιά»:

-«Η απόφαση της Κ.Ε. της 6ης Ιουνίου αποδείχτηκε απολύτως ανεφάρμοστη»

-«Η ΕΛΑΣ κ ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκαθάρισαν ότι δεν επιθυμούν συντεταγμένη διαδικασία συνεργασίας με πολιτικές δυνάμεις και τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Οι δηλώσεις αυτές ανέδειξαν μια αντίληψη που δίνει προτεραιότητα στις κατά μόνας πορείες και ατομικές διαπραγματεύσεις. Στις ατομικές μετακινήσεις στελεχών και στη σταδιακή συγκρότηση σχήματος προσχωρήσεων».

-«Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δε θα ακολουθήσει αυτό το δρόμο, ακριβώς επειδή πιστεύουμε στις συνεργασίες και θεωρούμε ότι αυτές προϋποθέτουν πολιτική ισοτιμία».

-«Οι προσωπικές διαπραγματεύσεις δεν μπορούν και δεν πρέπει να υποκαταστήσουν την πολιτική. Οι μετακινήσεις προσώπων δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις προγραμματικές συγκλίσεις».

Και σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις βουλευτών τόνισε:

-«Ουδείς δικαιούται να αντιμετωπίζει τη βουλευτική έδρα ως προσωπική περιουσία, ούτε ως προσωπική αποσκευή η οποία μπορεί να περιφέρεται και να βγαίνει στον πλειστηριασμό. Η έδρα είναι έκφραση της λαϊκής εντολής».

Γι’ αυτό όσοι επιλέγουν άλλη πολιτική διαδρομή οφείλουν να τις παραδώσουν στο κόμμα με το οποίο εξελέγησαν».

«Επιθετική η δήλωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλος και είναι τοξικός»

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στις επόμενες εθνικές εκλογές μαζί με τους συμμάχους του, θα ζητήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού για να υπηρετήσουμε τις αρχές μας τα οράματά μας» σημείωσε, καλώντας, όσους αποφάσισαν να φύγουν πως «το δικό μας όραμα είναι ο σοσιαλισμός με δημοκρατία κι ελευθερία».

Αφήνοντας αιχμές για στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. σημείωσε, «μου κάνει τεράστια εντύπωση η ευκολία με την οποία διακινούνται στο δημόσιο διάλογο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Κατέληξαν κάποιοι στο συμπέρασμα ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη το κόμμα το οποίο πολιτεύεται με αυτό το όραμα, τον σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία; Αυτή είναι μια επιθετική δήλωση, όπως και το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τοξικός, έχει υποστεί συστηματικά τοξικές επιθέσεις. Καλό να μην ακούγονται τέτοια πράγματα από ανθρώπους που ήταν πολέμιοι της προσπάθειας μάς και την περίοδο 2010 – 2015 που καταφέραμε να γίνουμε ένα μεγάλο κόμμα και το 2015 – 2019».

Και συνέχισε με την αιχμή για το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα συνολικά: «Είμαστε περήφανοι για το 2015 – 2019, χωρίς να εξιδανικεύουμε αλλά και χωρίς να θεωρούμε ότι κάναμε κάποιο δομικό λάθος και χρειάζεται κάποια αλλαγή εταιρικής ταυτότητας για να επικοινωνήσουμε με το λαό».

Σημείωσε πως «δε θα πετύχουν όσοι εργάζονται για να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι εμείς θα ανασυγκροτήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, θα τον διευρύνουμε, θα τον ανανεώσουμε, θα τον επανασυνδέσουμε με δημιουργικές δυνάμεις της αριστεράς και της κοινωνίας».

Σε ό,τι αφορά τα καθήκοντα του κόμματος από εδώ και πέρα σημείωσε πως «οφείλουμε σήμερα να συγκροτήσουμε τη συλλογική μας ηγεσία μέχρι την κάλπη ως μία συνειδητή πολιτική επιλογή» και «να εκλέξουμε – διότι εμείς δε διορίζουμε – τη συλλογική μας ηγεσία που θα αναλάβει το συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής προετοιμασίας εν όψει των εθνικών εκλογών».

Έθεσε ως προτεραιότητα τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων και την επιλογή υποψηφίων που θα εκφράζουν τη συνέχεια, την ανανέωση και την κοινωνική εκπροσώπηση.

Για τα ΜΜΕ του κόμματος

Ο Νίκος Παππάς κατέθεσε ένα «τεράστιο ευχαριστώ στους εργαζόμενους στην Αυγή και το Κόκκινο».

«Για ορισμένους», είπε, «δεν ήταν απλώς η καθημερινή ανάγνωση ή ακρόαση, αλλά «είναι μόχθος και μεροκάματο όχι απλώς μιας οποιασδήποτε επιχείρησης αλλά των οργάνων που αποτελούν συνεκτικό ιστό του κόμματος και της παράταξής μας».

«Είμαστε αποφασισμένοι να τα διαφυλάξουμε και να τα αναπτύξουμε» διεμήνυσε, συμπληρώνοντας πως «είναι η περιουσία μας, ηθική πάνω απ΄ όλα, λειτουργική, και είμαστε υποχρεωμένοι να τη διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού».

Πρότεινε η Κ.Ε. να ενθαρρύνει Αυγή και Κόκκινο να οργανώσουν μία μεγάλη πολιτιστική κ πολιτική εκδήλωση τον Σεπτέμβριο που θα σηματοδοτήσει την επανεκκίνηση στην τελική ευθεία προς την εκλογική μάχη.

Και κατέληξε: «Προχωράμε μπροστά με αυτοπεποίθηση και πολιτική αξιοπιστία για να εκφράσουμε ξανά πλειοψηφικές ανάγκες στην ελληνική κοινωνία.

Σας καλώ από σήμερα να ξεκινήσουμε τη νέα προσπάθεια.

Να ανατρέψουμε το σχέδιο πολλαπλών κέντρων που θα ήθελαν να μας δουν να διαλυόμαστε. Δε θα περάσει αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εδώ, ισχυρός στα ψηφοδέλτια και τις κάλπες».

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