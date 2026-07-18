Νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου – Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής (LIVE)

Takeaways by to pontiki AI Η Ρένα Δούρου εξελέγη επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, συγκεντρώνοντας επτά θετικές ψήφους και μία λευκή από τους οκτώ παρόντες βουλευτές.

Η νέα επικεφαλής απηύθυνε κάλεσμα ενότητας και συλλογικής ευθύνης, στοχεύοντας στην αναδιάταξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και στην αναγέννηση του κόμματος.

Ο Νίκος Παππάς χαρακτήρισε τη διαδικασία ως ένα σημαντικό βήμα προς την ανασύνταξη των δυνάμεων και τη συλλογική ηγεσία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ και τον καθορισμό του εκλογικού σχεδιασμού.

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Επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ είναι και τυπικά η Ρένα Δούρου, η οποία εξελέγη με επτά ψήφους υπέρ και ένα λευκό.

Στις πρώτες δηλώσεις της μετά την εκλογή της, η Ρένα Δούρου έστιελε μήνυμα ενότητας, συλλογικής ευθύνης και επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

«Κανείς και καμία δεν περισσεύει από τον αγώνα που θα δώσει το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής Αριστεράς. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στο κάλεσμα πρώτα από όλα των αριστερών αντρών και γυναικών που για τρία χρόνια θεώρησαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν το σπίτι τους», δήλωσε η νέα επικεφαλής της ΚΟ.

«Ξεκινάμε την αναδιάταξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για μια «πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για τον ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του, τους αγωνιστές και τις αγωνίστριές του».

«Αγαπάω την ευθύνη. Αγαπάμε την ευθύνη. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη που είναι μεγαλύτερη έναντι της κοινωνίας απ’ ότι έναντι των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα, πάνω από όλα, με συντροφικότητα, με συλλογικότητα, με σκληρή δουλειά», επισήμανε.

Μετά την απόσυρση του Παύλου Πολάκη, η Ρένα Δούρου ήταν η μοναδική υποψήφια για τη θέση.

Η εκλογή της πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 150 της Βουλής. Από τους πρώτους που προσήλθαν στην ψηφοφορία ήταν ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Αμανατίδης και ο Νίκος Παππάς, ο οποίος δήλωσε ότι ψήφισε τη Ρένα Δούρου.

Ν. Παππάς: Ένα βήμα προς την ανασύνταξη, τη διάταξη μάχης, τη συλλογική ηγεσία

Σε δηλώσεις του ο Νίκος Παππάς ανέφερε πως άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα και ψήφισε για την εκλογή της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. «Πιστεύω ότι είναι ένα πρώτο βήμα για την ανασύνταξη των δυνάμεών μας στη διάταξη μάχης. Άλλο ένα βήμα προς τη συλλογική ηγεσία» είπε. Ερωτηθείς αν ψήφισε τη ένα Δούρου επιβεβαίωσε λέγοντας «Βεβαίως ψήφισα τη Ρένα Δούρου».

Σε ερώτηση για τον Παύλου Πολάκη είπε: «Αναμφισβήτητα ο Παύλος Πολάκης θα παίξει κρίσιμο ρόλο στο δρόμο προς τις εκλογές και αυτά θα τα συζητήσουμε στην Κεντρική Επιτροπή». Συμπλήρωσε πως «Είναι νομίζω σαφές και θεωρώ ότι όσο περνάνε οι ώρες γίνεται όλο και περισσότερο συνείδηση σε πολλούς και πολλές ότι μια συλλογική διάταξη δυνάμεων μπορεί να είναι και πιο αποτελεσματική».

Ψήφισαν και οι 8 βουλευτές

Στην εκλογική διαδικασία υπήρξε απαρτία, καθώς ψήφισαν και οι οκτώ βουλευτές (Ρένα Δούρου, Έλενα Ακρίτα, Γιάννης Αμανατίδης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Νίκος Παππάς, Γιώργος Παπαηλιού, Παύλος Πολάκης και Χρήστος Γιαννούλης).

Επτά ψήφισαν υπέρ της Ρένας Δούρου ενώ υπήρχε και μία λευκή ψήφος.

Στην ψηφοφορία δεν πήρε μέρος ο πρώην πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος, παρότι ακόμη παραμένει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Είχε καταγγείλει μεθόδευση για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη τον οποίο είχε διαγράψει.

Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής

Πλέον, ακολουθεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής με αντικείμενο την ανασυγκρότηση των οργάνων, δηλαδή την συμπλήρωση των μελών της Πολιτικής Γραμματείας και της Επιτροπής Δεοντολογίας καθώς μετά τις αποχωρήσεις υπάρχουν πολλές κενές θέσεις.

Επίσης, θα διεξαχθεί η ανάδειξη του νέου Γραμματέα της Κ.Ε. θέση που αναμένεται να διεκδικήσει ο Νίκος Παππάς. Κι ακόμα θα χαραχτεί ο οδικός χάρτης για την εκλογική προετοιμασία, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη συγκρότηση ενός ειδικού οργάνου, την Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα.

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