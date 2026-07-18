Ρόδος: Συνελήφθη 31χρονος που δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο – Οδηγούσε μεθυσμένος

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Στη σύλληψη ενός 31χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Αρχαγγέλου, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιούσαν στην περιοχή, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, όλα έγιναν γύρω στις 5 τα ξημερώματα, όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα στον 31χρονο μοτοσικλετιστή να σταματήσει για έλεγχο. Εκείνος, όμως, δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις τους και συνέχισε την πορεία του.

Όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον σταματήσουν και να τον υποβάλουν σε έλεγχο, διαπίστωσαν πως οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του 31χρονου σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ συνελήφθη και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη.

Την προανάκριση και τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου.

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