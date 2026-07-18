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18.07.2026 13:05

Από τα κύματα του ωκεανού στο έπος του Κρίστοφερ Νόλαν

18.07.2026 13:05
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Η πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στη σκοτεινή οθόνη, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) είναι γεγονός, ανοίγοντας πανιά για ένα κινηματογραφικό έπος χωρίς προηγούμενο.

Ανάμεσα στα στοιχεία της ταινίας που κλέβουν τις εντυπώσεις και ζωντανεύουν το επικό ταξίδι του Οδυσσέα είναι ένα ξύλινο, πλήρους κλίμακας ωκεάνιο μακρόπλοιο τύπου longship: το θρυλικό «Draken Harald Hårfagre».

Σύμφωνα με το ΑRT News, το καράβι είναι ένα απολύτως λειτουργικό, που κατασκευάστηκε με σχολαστική ακρίβεια βάσει της αυθεντικής ναυπηγικής των Βίκινγκς.

Πριν από λίγες ημέρες ταξίδεψε μέχρι το Όσλο για την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας με τον Εμανουέλ Πέρσον (Emanuel Persson) στο τιμόνι.

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