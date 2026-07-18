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18.07.2026 13:56

Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια: 112 για εκκένωση του χωριού της Επισκοπής, έξι εναέρια στη μάχη με τις φλόγες

18.07.2026 13:56
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Πηγή φωτογραφίας: evima.gr

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε, στη 1.30 το μεσημέρι του Σαββάτου, στο χωριό Επισκοπή του Δήμου Κύμης Αλιβερίου στην Εύβοια.

Στη 1.38 εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του χωριού της Επισκοπής να απομακρυνθούν προς το χωριό της Βρύσης.

Στο σημείο υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Τριάντα πέντε πυροσβέστες με 12 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρο της 20ης ΕΜΟΔΕ, δύο ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη έχουν ριχτεί στη μάχη με τις φλόγες.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στο σημείο σπεύδει και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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