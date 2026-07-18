Κυψέλη: Συναγερμός στις Αρχές για ύποπτη βαλίτσα – Πληροφορίες ότι περιέχει ανθρώπινα μέλη

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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές πληροφορία για τον εντοπισμό πτώματος μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο, επί της οδού Ευελπίδων 7, στην περιοχή της Κυψέλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μακάβριο εύρημα εντόπισε άστεγος ο οποίος διέμενε στο εν λόγω εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν αποκλείσει τον χώρο προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες.

Περιοίκοι κάνουν λόγο για μια περίεργη οσμή.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες δεν αποκλείεται η σορός, που φέρεται να ανήκει σε άνδρα, να είναι διαμελισμένη.

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