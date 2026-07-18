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18.07.2026 11:09

Λορέντζο Καριέρε: Συγκλονισμένη η Έλενα Κατραβά στο τελευταίο αντίο

18.07.2026 11:09
kideia_lorentzo_kariere

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Το τελευταίο αντίο στον Λορέντζο Καριέρε -που έφυγε από τη ζωή, την περασμένη Τετάρτη, σε ηλικία 51 ετών– λένε αυτή την ώρα οικογένεια, συγγενείς και φίλοι.

Στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό, η σύζυγός του Έλενα Κατραβά και τα δυο τους παιδιά, Αλεσάντρο και Ρομπέρτο, θα αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά τον αγαπημένο τους.

Από νωρίς έφτασε στον ναό και ο κουμπάρος του Λορέντζο Καριέρε και της Έλενας Κατραβά, Γιάννης Κουτράκης.

Η οικογένεια του εκλιπόντα ζήτησε διακριτικότητα, όπως ακριβώς ζούσε και ο Λορέντζο όλα αυτά τα χρόνια που είχε επιλέξει να αφοσιωθεί στους δικούς του και να παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το ευρύ κοινό γνώρισε τον γιο της Ματούλας το 2002, όταν συμμετείχε στο τηλεοπτικό ριάλιτι του Mega, ένα από τα προγράμματα που ξεχώρισαν εκείνη την περίοδο. Η συμμετοχή του στο «Bar» αποτέλεσε τη στιγμή που τον έκανε αναγνωρίσιμο στο κοινό, ενώ στη συνέχεια, μαζί με τον συμπαίκτη του Γιώργο Ελευθέρα, δημιούργησε το μουσικό συγκρότημα «Φίλοι για πάντα».

Ο 51χρονος επιχειρηματίας έφυγε από τη ζωή έπειτα από σοβαρό πρόβλημα υγείας.

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