Μάριος Φραγκούλης: «Αντιμετώπισα τρομερό bullying στο σχολείο» – «Είχα ζητήσει από τη θεία μου να τη λέω μαμά» (Video)

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Τρομερό bullying αντιμετώπισε ο Μάριος Φραγκούλης όταν πήγαινε σχολείο, καθώς μεγάλωσε με τη θεία του, στην οποία είχε ζητήσει να τη φωνάζει «μητέρα», ώστε να σταματήσουν να τον κοροϊδεύουν οι συμμαθητές του.

Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Παρασκευής 17 Ιουλίου, ο τραγουδιστής εξήγησε πως οι γονείς του χώρισαν όταν εκείνος ήταν μικρός και η μητέρα του έζησε στην πορεία με τον αδερφό του στο Λονδίνο, με αποτέλεσμα εκείνος να μεγαλώσει διαφορετικά από τα πρότυπα της εποχής, γι’ αυτό και υπήρχαν αντιδράσεις στις σχολικές του τάξεις. Παρόλα αυτά, ο ίδιος δήλωσε πως αισθάνεται τυχερός που μεγάλωσε σαν να έχει δύο μητέρες.

Όπως επισήμανε ο Μάριος Φραγκούλης: «Στην πρώτη και δευτέρα δημοτικού υπήρχε τρομερό bullying. Έλεγα εγώ ότι περιμένω τη θεία μου, πολύ σωστά και πολύ αγνά, και μου έλεγαν τα άλλα παιδιά “τη θεία σου, γιατί δεν έχεις μητέρα;”. Με είχε πειράξει πολύ αυτό και είχα πει στη θεία μου “μπορώ να σε λέω μητέρα, γιατί όλα τα παιδιά με κοροϊδεύουν ότι δεν έχω μητέρα;”».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής ανέφερε πως παρόλο που προσπάθησαν να ενωθεί η οικογένεια ξανά, δεν τα κατάφεραν: «Οι γονείς μου άφησαν εμένα στην Ελλάδα και πήρα τον αδελφό μου στην Αφρική νομίζοντας ότι θα επανέλθουν σε 3-4 μήνες ή 1-2 χρόνια και ότι θα ενωνόταν ξανά η οικογένεια. Μετά υπήρχαν θέματα μεταξύ τους οι γονείς μου και δυστυχώς δεν έφτιαξε αυτό και η μητέρα μου πήρε τον αδερφό μου και πήγε στο Λονδίνο να δουλέψει, μετά πήγα εγώ στο Λονδίνο και είπε να ξαναβρεθεί η οικογένεια εκεί. Προσπάθησε να πάει ο πατέρας μου και να φτιαχτεί ξανά η οικογένεια αλλά δεν γινόταν… Θα ήθελα να είναι τα πράγματα όπως παλιά αλλά δεν ήθελα να υπάρχει αυτή η ένταση που υπήρχε», είπε και πρόσθεσε: «Δεν έμαθα ποτέ τι έγινε και χωριστήκαμε ως οικογένεια. Ήξερα ότι υπήρχε ένα θέμα υγείας του πατέρα μου και ένα θέμα με μία πρώην γυναίκα του πατέρα μου, γιατί έχω και τρία ετεροθαλή αδέρφια…».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Μάριος Φραγκούλης μίλησε και για το bullying που αντιμετώπισε και σε μεγαλύτερη ηλικία, όταν αποφάσισε να κυνηγήσει το όνειρό του και να ασχοληθεί με τη μουσική: «Ήμουν στο Λονδίνο, μόλις είχα τελειώσει τη δραματική σχολή και είχα πάρει μια υποτροφία “Μαρία Κάλλας”. Εγώ δεν είχα ατζέντη, πήγα απλά και πέρασα από οντισιόν. Πήρα ένα νούμερο και περίμενα στη σειρά. Είχα μόλις τελειώσει τη δραματική σχολή και ξεκινούσα τις οπερατικές μου σπουδές. Ήταν ο πρώτος καιρός και δεν ήθελα να έρθω στην Ελλάδα να κάνω διακοπές, ήθελα να μείνω στο Λονδίνο να δουλέψω. Ήταν ο στόχος μου αυτός. Δεν είχα όμως και πλάνο ακριβώς. Είχα τη φιλοδοξία να δουλέψω. Είχα την υποτροφία, είχα μία βοήθεια από τους γονείς μου. Ζούσα μία πάρα πολύ απλή ζωή. Μετά άλλαξε η ζωή μου…όλη. Έγιναν πολλά», ανέφερε.



Έπειτα συμπλήρωσε: «Δεν ψωνίστηκα γιατί υπήρχε κι εκεί bullying από τους Άγγλους καλλιτέχνες, έλεγαν ότι πρέπει να πουλάω σουβλάκια στη γωνία και όχι να έχω τον πρωταγωνιστικό ρόλο», είπε.

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