Αποποινικοποίηση της χρήσης κάνναβης ζητά ξανά ο Γιώργος Παπανδρέου

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Υπέρ της αποποινικοποίησης της χρήσης κάνναβης τάχθηκε ξανά ο Γιώργος Παπανδρέου.

Μιλώντας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής για τις νέες ρυθμίσεις ελέγχου των προϊόντων κάνναβης, όπως έχουν ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο για τον Προσωπικό Βοηθό για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε παραδείγματα χωρών που έχουν αποποινικοποιήσει τη χρήση, όπως η Πορτογαλλία, που δεν μετατράπηκε -όπως επισήμανε- σε «Μέκκα των ναρκωτικών».

Στη βάση αυτή πρότεινε την «άμεση αποποινικοποίηση της προμήθειας, κατοχής, χρήσης και περιορισμένης καλλιέργειας κάνναβης αποκλειστικά για προσωπική χρήση», παράλληλα με την «απαγόρευση διαφήμισης, αυστηρή προστασία των ανηλίκων, έλεγχος ηλικίας, ουσιαστική ενημέρωση για τους κινδύνους» και ένα «αυστηρά ρυθμιζόμενο σύστημα νόμιμης διάθεσης σε ενηλίκους -χωρίς επιθετική εμπορευματοποίηση- με έλεγχο παραγωγής, περιεκτικότητας, τιμής, σημείων διάθεσης και προέλευσης κεφαλαίων».

Αναφερόμενος στις αυστηρές διατάξεις του νομοσχεδίου αναφορικά με τα προϊόντα κάνναβης, ο Γιώργος Παπαπανδρέου σημείωσε ότι οι προβλέψεις «ορθώς προβλέπουν ελέγχους. Όμως το κεφάλαιο παραμένει εγκλωβισμένο στην ίδια παλιά, αποτυχημένη λογική: περισσότερες απαγορεύσεις, ευρύτερες ποινικές διατάξεις, αυστηρότερες κυρώσεις. Δεν αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος».

«Τα παράνομα δίκτυα καθορίζουν τι πωλείται, πόσο ισχυρό είναι, με τι νοθεύεται, σε ποιον πωλείται – ακόμα και σε ανήλικους – και σε ποια τιμή. Αυτά εισπράττουν τα κέρδη. Αυτά ξεπλένουν το μαύρο χρήμα. Η απαγόρευση δεν εξαφάνισε την αγορά. Την παρέδωσε στη μαφία», επισήμανε και πρόσθεσε: η απαγόρευση «δεν καταργεί τον κίνδυνο. Καταργεί τη δυνατότητα της Πολιτείας να τον ελέγξει. Και η ψευδαίσθηση ότι η αστυνομία θα ελέγξει την αγορά καταρρέει μπροστά σε ένα γεγονός: ναρκωτικά διακινούνται ακόμη και μέσα στις φυλακές».

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