Απόκοσμες εικόνες στη Μόσχα: Καπνοί μαύρισαν τον ουρανό μετά από μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων (Video)

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Η Ουκρανία συνέχισε το πρωί του Σαββάτου τις ολοένα και πιο συχνές επιθέσεις της στη ρωσική επικράτεια, αυτή τη φορά με μεγάλο αριθμό drones στη Μόσχα, όπου στόχευσαν σημαντικό κέντρο logistics.
Η ουκρανική επίθεση βρήκε τον στόχο της και το κτήριο όπου φιλοξενούνται τα γραφεία της Wildberries, μεγαλύτερου ομίλου ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, τυλίχθηκε στις φλόγες.
Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι καπνοί από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μετά από διαδοχικές εκρήξεις, έχουν σκεπάσει τον ουρανό της ρωσικής πρωτεύουσας.
Στη συγκεκριμένη επίθεση έχασαν τη ζωή τους 7 εργαζόμενοι και τραυματίστηκαν 24, ενώ καταγράφηκαν πλήγματα και σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.
Με ανάρτησή του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε επιτυχημένη την επίθεση τονίζοντας ότι επλήγησαν στρατηγικοί στόχοι, ενώ έκανε γνωστό ότι καταστράφηκαν δύο μεγάλα κέντρα logistics στις περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ.
Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνταν από τη Ρωσία για την προμήθεια εξαρτημάτων που υπόκεινται σε διεθνείς κυρώσεις και προορίζονταν για την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και για εξοπλισμό πλοήγησης.
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