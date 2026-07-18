Απόκοσμες εικόνες στη Μόσχα: Καπνοί μαύρισαν τον ουρανό μετά από μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων (Video)

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Η Ουκρανία συνέχισε το πρωί του Σαββάτου τις ολοένα και πιο συχνές επιθέσεις της στη ρωσική επικράτεια, αυτή τη φορά με μεγάλο αριθμό drones στη Μόσχα, όπου στόχευσαν σημαντικό κέντρο logistics.

Η ουκρανική επίθεση βρήκε τον στόχο της και το κτήριο όπου φιλοξενούνται τα γραφεία της Wildberries, μεγαλύτερου ομίλου ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, τυλίχθηκε στις φλόγες.

The sun is not even visible: Moscow region in Russia was covered by thick black smoke after a strike on an oil refinery.



Apocalyptic footage. pic.twitter.com/AThjxg7cwP — NEXTA (@nexta_tv) July 18, 2026

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι καπνοί από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μετά από διαδοχικές εκρήξεις, έχουν σκεπάσει τον ουρανό της ρωσικής πρωτεύουσας.

Dziś rano ukraińskie drony szturmowe skutecznie zaatakowały drugie co do wielkości centrum realizacji zamówień rosyjskiego giganta e-commerce Wildberries, położone w okolicach Moskwy.



Na nagraniu widać obiekt całkowicie objęty płomieniami, nad którym unoszą się potężne kłęby… pic.twitter.com/EuIWvMS65c — Monitor Konfliktów (@Monitor807) July 18, 2026

Στη συγκεκριμένη επίθεση έχασαν τη ζωή τους 7 εργαζόμενοι και τραυματίστηκαν 24, ενώ καταγράφηκαν πλήγματα και σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

🇺🇦🇷🇺 After hammering Russian ships in the Black Sea and torching Putin's oil depots and refineries, Ukrainian drones have now struck the second-largest warehouse of Russia's e-commerce giant, Wildberries.



This isn't just about tanks and trenches anymore.



Ukraine is now going… pic.twitter.com/VnMZRtSaiY — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 18, 2026

Με ανάρτησή του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε επιτυχημένη την επίθεση τονίζοντας ότι επλήγησαν στρατηγικοί στόχοι, ενώ έκανε γνωστό ότι καταστράφηκαν δύο μεγάλα κέντρα logistics στις περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνταν από τη Ρωσία για την προμήθεια εξαρτημάτων που υπόκεινται σε διεθνείς κυρώσεις και προορίζονταν για την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και για εξοπλισμό πλοήγησης.

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