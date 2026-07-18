Μουντιάλ 2026: Το μήνυμα του «Ντίμπου» και η προειδοποίηση του Ρόδρι για τον τελικό

Takeaways by to pontiki AI Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες δήλωσε πως η εθνική ομάδα της Αργεντινής βασίζεται στη σκληρή εργασία, την αντοχή στις δυσκολίες και την απουσία φόβου απέναντι στην πίεση.

Ο αρχηγός της Ισπανίας, Ρόδρι, τόνισε την αγωνιστική ωριμότητα της ομάδας του και υπογράμμισε ότι η Αργεντινή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο πέρα από τον Λιονέλ Μέσι.

Οι δύο ομάδες προετοιμάζονται για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επιδεικνύοντας αμοιβαίο σεβασμό και υψηλή αυτοπεποίθηση ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης της ερχόμενης Κυριακής.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με λόγια που αποτυπώνουν τη φιλοσοφία της Αργεντινής, ο Εμιλιάνο «Ντίμπου» Μαρτίνες έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει του τελικού απέναντι στην Ισπανία, τονίζοντας πως το μεγαλύτερο όπλο της «Αλμπισελέστε» δεν είναι μόνο το ταλέντο, αλλά η νοοτροπία και η αντοχή στις δυσκολίες.

Ο έμπειρος τερματοφύλακας χαρακτήρισε τους συμπαίκτες του ανθρώπους της εργατικής τάξης, που έχουν μάθει να παλεύουν μέχρι το τελευταίο λεπτό.

«Ελπίζω να μας θυμούνται ως μια ομάδα που δούλευε σκληρά και δεν εγκατέλειπε ποτέ την προσπάθεια. Ακόμη κι όταν όλα φαίνονται δύσκολα, συνεχίζουμε να παλεύουμε μέχρι το τέλος. Αυτό δείξαμε και σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο», υπογράμμισε.

Ο 33χρονος γκολκίπερ στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις πιο κρίσιμες στιγμές ενός αγώνα, εξηγώντας πως η πίεση δεν επηρεάζει την ψυχολογία του.

«Μπορεί να δεχθώ ένα, δύο ή ακόμη και τρία γκολ, όμως στην επόμενη φάση παραμένω ο ίδιος. Δεν σκέφτομαι την πίεση. Φοράω τα γάντια μου και πιστεύω πάντα ότι έχω περισσότερες πιθανότητες να αποκρούσω στη φάση που έρχεται. Είτε πρόκειται για έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου είτε για ένα παιχνίδι στη γειτονιά μου στο Μαρ ντελ Πλάτα, αισθάνομαι ακριβώς το ίδιο».

«Πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη επιθυμία για τη νίκη από ό,τι φόβο για την ήττα»

Από την πλευρά της Ισπανίας, ο αρχηγός Ρόδρι εμφανίστηκε αισιόδοξος και αποφασισμένος να οδηγήσει την ομάδα του στην κορυφή του κόσμου.

Ο μέσος της «Ρόχα» επισήμανε ότι η ομάδα του ακολούθησε μια σταθερή πορεία εξέλιξης τα τελευταία χρόνια, αποκτώντας εμπειρίες και νοοτροπία νικητή.

«Πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη επιθυμία για τη νίκη από ό,τι φόβο για την ήττα. Αυτή η ομάδα ωρίμασε σταδιακά, κατέκτησε το Nations League, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και τώρα βρίσκεται σε έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θέλουμε να κάνουμε αυτή τη γενιά πραγματικά αξέχαστη», τόνισε.

Ο αρχηγός της Ισπανίας αναφέρθηκε και στον Λιονέλ Μέσι, ξεκαθαρίζοντας πως η Αργεντινή δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον αρχηγό της.

«Αντιμετωπίζουμε τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, όμως η Αργεντινή είναι πολύ περισσότερα από τον Μέσι. Είναι μια ολοκληρωμένη ομάδα και γι’ αυτό είναι τόσο δύσκολο να την αντιμετωπίσεις. Στόχος μας είναι να της δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα και, αν το παιχνίδι αποκτήσει ένταση, να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να μην παρασυρθούμε από προκλήσεις».

Με τις δύο ομάδες να εκπέμπουν αυτοπεποίθηση, αλλά και αμοιβαίο σεβασμό, όλα δείχνουν ότι ο τελικός της Κυριακής θα αποτελέσει μία από τις πιο συναρπαστικές αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ 2026: Γαλλία vs Αγγλίας στη μάχη για το έπαθλο της παρηγοριάς…

Μουντιάλ 2026: Πώς το ποδόσφαιρο κατέκτησε τις ΗΠΑ – Γεμάτα γήπεδα, πανάκριβα εισιτήρια, ντελίριο για τον τελικό και ο ρόλος του… Μέσι

Η ώρα μηδέν για Μέσι και Γιαμάλ πλησιάζει: Ο βασιλιάς και ο διάδοχος σε σκληρή αναμέτρηση για την κούπα



