«Θα σέβεσαι»: Νέο επικό βίντεο για τον τελικό του Μουντιάλ με Μέσι, Γιαμάλ και …Ινφαντίνο

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Μετά το πρώτο επικό βίντεο, που έγινε viral, για τον τελικό του Μουντιάλ, Μέσι και Γιαμάλ πρωταγωνιστούν ξανά στο …La Casa de Papel.

Στο βίντεο, δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, ο αργεντίνος άσσος διαμηνύει στον Γιαμάλ πως το τρόπαιο είναι δικό του κι όταν εκείνος βγάζει …γλώσσα, τον καλεί να σέβεται γιατί τον έκανε μπάνιο όταν ήταν μικρός. Στο δεύτερο μέρος, πρωταγωνιστεί και ο πρόεδρος της FIFA στη θέση του …Αρτουρίτο που διαβεβαιώνει τον Μέσσι ότι οι ισπανοί «δεν θα πάνε μακριά».

Το βίντεο και ο απολαυστικός διάλογος στα ελληνικά:

Μέσι: Αυτό το τρόπαιο είναι δικό μου

Γιαμάλ: Ποιος είπε ότι είναι δικό σου;

Μέσι: Αυτή η παγκόσμια κούπα είναι δική μου. Δεν θα μου πάρεις τον τίτλο.

Γιαμάλ: Δεν θα κλέψω το τρόπαιο. Αν θες να το πάρεις, πρέπει να παίξεις. Θα σου κλέψω κάτι άλλο.

Μέσι: Τι θες να πεις με αυτό; Εμένα θα με σέβεσαι. Σε έπλενα σε μια μπανιέρα όταν ήσουν μωρό.

Γιαμάλ: Τώρα δεν είμαι μωρό. Παίρνουμε ο,τι μας αξίζει. Και τώρα όλος ο κόσμος θα το δει.

Μέσι: Ξέρεις κάτι! Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Θα παίξουμε δίκαια.

Γιαμάλ: Με αυτά τα ντοκουμέντα θα σου πω και κάτι άλλο. Ενώ εσείς νομίζατε ότι παίζαμε για το τρόπαιο, εμείς κλέβαμε τα ντοκουμέντα που αποδεικνύουν τη συμφωνία σας με τη ΦιΦα.

Μεσι σε Ινφαντίνο: Εγώ σε εμπιστεύομαι.

Ινφαντίνο: Δεν θα πάνε μακριά.

Ινφαντίνο στο τηλέφωνο: ακύρωσε τα όλα. Να συνεχιστεί ο αγώνας χωρίς καμία παρέμβαση.

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