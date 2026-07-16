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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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16.07.2026 10:56

Πριν 20 χρόνια τον κρατούσε βρέφος σε μπανάκι και τώρα θα τον έχει αντίπαλο στο Μουντιάλ – Η φωτογραφία Μέσι-Γιαμάλ 19 χρόνια πριν

16.07.2026 10:56
messi-yamal

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Ηταν Δεκέμβριος του 2007 όταν η Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο μιας φιλανθρωπικής καμπάνιας, είχε βάλει παίκτες της να φωτογραφηθούν με μικρά μωρά.

Επρόκειτο για μια κίνηση που συνδιοργάνωσαν το Ίδρυμα της Μπαρτσελόνα και η Diario Sport, για να δοθούν τα έσοδα στην τότε χορηγό της ομάδας της Μπαρτσελόνα, την UNICEF, καθώς και σε άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις της Καταλονίας.

Φωτογράφος ήταν ο Χοαν Μονφόρτ ο οποίος κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, κάποια στιγμή είχε φτάσει η ώρα να απαθανατίσει και τον Λιονέλ Μέσι μαζί με ένα μωράκι. Ο Μέσι, 20 χρονών τότε, μόλις είχε αρχίσει να χτίζει τον μύθο του με εκείνο το μακρύ μαλλί.

Για μωρό είχε ένα παιδάκι με μαγουλάκια μέσα σε ένα μπανάκι το οποίο το έκανε μπάνιο.

Το παιδάκι αυτό έμελλε 19 χρόνια μετά να είναι ο αντίπαλός του στον τελικό του Μουντιάλ του 2026…

Ο λόγος για τον Λαμίν Γιαμάλ, ο μπόμπιρας της φωτογραφίας αυτής που έχει πλέον συλλεκτική αξία.

Ο Γιαμάλ θεωρείται στη Βαρκελώνη ο διάδοχός του και τα έφερε έτσι η μοίρα που ένας από τους δύο θα γίνει πρωταθλητής κόσμου. Ο Μέσι βέβαια έχει ήδη έναν τίτλο και θέλει να τον υπερασπιστεί. Ο πιτσιρικάς Γιαμάλ έχει όλα τα χρόνια μπροστά του, αλλά δεν θέλει να πετάξει αυτή την ευκαιρία. 

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