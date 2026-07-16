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16.07.2026 13:08

Καρύδης για Κυψέλη: Ιδιαίτερα σοβαρή η κατάσταση, έχει γίνει καθίζηση, το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη – Μπαζωμένα ρέματα στο υπέδαφος

16.07.2026 13:08
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  • Ο ομότιμος καθηγητής Παναγιώτης Καρύδης μιλά για την καθίζηση του εδάφους στην Κυψέλη και προειδοποιεί ότι το φαινόμενο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
  • Χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα σοβαρή, λέγοντας ότι «το φαινόμενο αυτό είναι χειρότερο από σεισμό, καθώς ο σεισμός επηρεάζει μόνο το κτήριο.
  • Εδώ, όμως, μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε.
  • Ακόμη υπογράμμισε ότι στην Κυψέλη υπήρχαν ρέματα τα οποία έχουν μπαζωθεί.
  • Μεταξύ αυτών είναι η Φωκίωνος Νέγρη και η Ευελπίδων,

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Ανησυχία επικρατεί στην Κυψέλη μετά την εμφάνιση ζημιών σε κτήρια, με τους κατοίκους να τις συνδέουν με τη διέλευση του μετροπόντικα και να ζητούν γεωτεχνικούς και στατικούς ελέγχους.

Για τις ρωγμές που εμφανίστηκαν σε κατοικίες μίλησε στο ΕΡΤnews ο ομότιμος καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών Παναγιώτης Καρύδης, επισημαίνοντας ότι στην περιοχή «έχει γίνει καθίζηση του εδάφους».

«Το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη»

Ο κ. Καρύδης χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς, όπως εξήγησε, σε αντίθεση με έναν σεισμό, η καθίζηση δεν αποτελεί ένα στιγμιαίο γεγονός.

«Το φαινόμενο αυτό είναι χειρότερο από σεισμό, καθώς ο σεισμός επηρεάζει μόνο το κτήριο. Εδώ, όμως, μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η εξέλιξη του φαινομένου και στη συνέχεια να προχωρήσουν οι εργασίες αποκατάστασης.

«Μην τρέξουμε να κλείσουμε τις ρωγμές και μετά από μία εβδομάδα εμφανιστούν ξανά», σημείωσε.

Τα μπαζωμένα ρέματα και το μαλακό έδαφος

Ο καθηγητής αναφέρθηκε στα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι στην Κυψέλη υπήρχαν ρέματα τα οποία έχουν μπαζωθεί.

Μεταξύ αυτών είναι η Φωκίωνος Νέγρη και η Ευελπίδων, από όπου παλαιότερα κατέβαιναν νερά από τα Τουρκοβούνια.

Όπως εξήγησε, η καταπόνηση των πολυκατοικιών συνδέεται επίσης με:

  • το μαλακό έδαφος,
  • τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα,
  • τους σεισμούς που έχουν σημειωθεί κατά το παρελθόν.

«Τα παράθυρα σφήνωσαν όταν πέρασε ο μετροπόντικας»

Οι κάτοικοι αποδίδουν τις ζημιές στις εργασίες του μετροπόντικα για την κατασκευή του Μετρό.

Ιδιοκτήτρια διώροφης κατοικίας στην Κυψέλη, στην οποία εμφανίστηκαν ρωγμές, ανέφερε ότι το σπίτι παρέμενε όρθιο επί 100 χρόνια, παρά τους σεισμούς και τα φυσικά φαινόμενα.

«Εδώ και 100 χρόνια η κατοικία παραμένει αγέρωχη σε σεισμούς και σε οποιοδήποτε φυσικό φαινόμενο, αλλά όχι στην ανθρώπινη παρέμβαση», δήλωσε.

Η ίδια περιέγραψε εκτεταμένες ζημιές τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του κτηρίου, σημειώνοντας ότι τα παράθυρα σφήνωσαν από την πρώτη ημέρα που πέρασε ο μετροπόντικας.

Τι ζητούν οι κάτοικοι της Κυψέλης

Οι κάτοικοι των κτηρίων που έχουν υποστεί ζημιές ζητούν:

  • νέες γεωτεχνικές μελέτες,
  • δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των μέχρι τώρα μελετών,
  • στατικές μελέτες στα κτήρια όπου εμφανίστηκαν ζημιές,
  • αποζημίωση των ιδιοκτητών,
  • πλήρη αποκατάσταση των ζημιών.

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