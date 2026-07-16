Πλένετε κι εσείς το κοτόπουλο πριν το μαγείρεμα; Τι επισημαίνουν οι επιστήμονες

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Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι η πολύ συνηθισμένη πρακτική του το πλύσιμο των πουλερικών κάνει τα μικρόβια που βρίσκονται σε αυτά να εξαπλωθούν σε όλη την κουζίνα, από το νεροχύτη μέχρι και τα τρόφιμα που βρίσκονται κοντά.

Δεδομένων, όμως, όλων αυτών που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, αποτελεί πρόκληση για τους ειδικούς το να καταφέρουν να πείσουν μάγειρες και νοικοκυρές να σταματήσουν να ξεπλένουν το κοτόπουλο.

Τα μικρόβια που μας αρρωσταίνουν βρίσκονται συχνά στο έντερο των υγιών πουλερικών και, βάσει νόμου, επιτρέπεται να βρίσκονται στο ωμό κοτόπουλο, θεωρώντας ότι κανείς δεν τρώει ένα μέτρια ψημένο κοτόπουλο και ότι το πολύ ψήσιμο θα σκοτώσει τα βακτήρια.

Είναι, λοιπόν, πιθανό ότι οι δύο συχνές αιτίες τροφικής δηλητηρίασης, η σαλμονέλα και το καμπυλοβακτήριο, να βρίσκονται «δικαιολογημένα» επάνω στο κοτόπουλο, όπως επισημαίνει η Mindy Brashears, υπεύθυνη ασφάλειας τροφίμων στο Υπουργείο Γεωργίας της Αμερικής (USDA).

Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι η συμβουλή του USDA για την αποχή από το πλύσιμο των πουλερικών είναι σχετικά καινούργια και ίσως να μην έχει διαδοθεί επαρκώς, καθώς αντιβαίνει στην πεποίθηση ότι το πλύσιμο καθιστά κάτι καθαρό.

Το Υπουργείο, μάλιστα, τονίζει ότι το πλύσιμο και η απολύμανση των χεριών, των εργαλείων και των επιφανειών της κουζίνας είναι οι σημαντικότερες κινήσεις που πρέπει να κάνουμε για να είμαστε ασφαλείς από τα μικρόβια που υπάρχουν στα πουλερικά.

Το πείραμα που έβγαλε το πόρισμα

Για να καταλήξουν σε αυτά τα συμπεράσματα, οι ερευνητές ψέκασαν ένα ωμό κοτόπουλο με ένα μη επιβλαβές στέλεχος του E. coli και παρακολούθησαν τους εθελοντές σε ένα τεστ μαγειρέματος στις κουζίνες τους.

Όπως διαπιστώθηκε, από όσους έπλυναν το ωμό κοτόπουλο, σχεδόν το 1/4 κατέληξε να εξαπλώνει τα βακτήρια και στο μαρούλι, ενώ ακόμα και κάποιοι από όσους δεν έπλυναν το κοτόπουλο εντόπισαν κάποια βακτήριά του στο μαρούλι τους.

Η απόψυξη και το μαγείρεμα είναι ακόμα δύο τρόποι που βοηθούν τα μικρόβια να επιβιώσουν και να εξαπλωθούν στα πουλερικά. Στην περίπτωση της απόψυξης, οι ειδικοί τονίζουν ότι τα πουλερικά δε θα πρέπει να αφήνονται έξω, καθώς τα μικρόβια αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται στα εξωτερικά μέρη που ξεπαγώνουν πρώτα. Αντίθετα, συνιστούν το ξεπάγωμα στο ψυγείο, σε κρύο νερό ή σε φούρνο μικροκυμάτων.

Για να διασφαλίσετε ότι το κοτόπουλο έχει μαγειρευτεί καλά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα θερμόμετρο για να ελέγχετε ότι ακόμα και στα βαθύτερα και παχύτερα σημεία του τροφίμου η θερμοκρασία έχει φτάσει τους 165 βαθμούς.

Τέλος, μετά το μαγείρεμα του φαγητού θα πρέπει να διατηρείτε το υπόλοιπο κοτόπουλο σε ασφαλές σημείο και να το τοποθετείτε ξανά στο ψυγείο τουλάχιστον δύο ώρες αργότερα.

Πηγή: ygeiamou

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