search
ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 11:49
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

16.07.2026 10:50

Παράταση έως τέλος Ιουλίου για τις αιτήσεις επικουρικού προσωπικού στο ΕΣΥ – Μεγάλη συμμετοχή υγειονομικών

16.07.2026 10:50
Η Γερμανία αναζητά νοσηλευτικό προσωπικό στην ΕΕ - Τα σχέδια του Γενς Σπαν - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Παράταση έως τις 31 Ιουλίου 2026 έδωσε το Υπουργείο Υγείας για την υποβολή αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής που αφορά το λοιπό επικουρικό προσωπικό του ΕΣΥ, πλην ιατρών.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της εξαιρετικά υψηλής συμμετοχής των υγειονομικών, η οποία, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ξεπέρασε κάθε προηγούμενη εκτίμηση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το αρμόδιο υπουργείο, έχουν ήδη υποβληθεί 26.156 οριστικοποιημένες αιτήσεις και 14.728 προσωρινές, πολλές από τις οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τη λήξη της νέας προθεσμίας.

Από το σύνολο των αιτήσεων, οι 15.995 οριστικές και οι 3.138 προσωρινές προέρχονται από νοσηλευτικό προσωπικό, γεγονός που αναδεικνύει την αυξημένη διάθεση των επαγγελματιών να ενταχθούν στο ανανεωμένο ΕΣΥ.

Το επόμενο βήμα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, είναι η αξιολόγηση των φακέλων και η κατάρτιση των πινάκων κατάταξης, βάσει της προβλεπόμενης μοριοδότησης.

Σε αυτό το σημείο το υπουργείο Υγείας διευκρινίζει ότι «η εγγραφή στην πλατφόρμα και η ένταξη στους πίνακες δεν ισοδυναμεί με άμεση πρόσληψη, καθώς η στελέχωση θα εξαρτηθεί από τις θέσεις που θα εγκριθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών».

Ωστόσο, η συμμετοχή στη διαδικασία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για όσους επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση επικουρικού προσωπικού και να συμβάλουν στη λειτουργική ενίσχυση του νέου Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο X,  ότι η μεγάλη συμμετοχή των υποψηφίων αποδεικνύει πως οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια αποδίδουν καρπούς και ενισχύουν την ελκυστικότητα του ΕΣΥ ως εργασιακού περιβάλλοντος.

Η αναβάθμιση των υποδομών, η ενίσχυση των υπηρεσιών και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας αποτελούν βασικούς άξονες της κυβερνητικής στρατηγικής για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ανθρώπινο σύστημα υγείας.

Επιπλέον ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε όλους τους επαγγελματίες που ανήκουν στις ειδικότητες για τις οποίες έχει ανοίξει η πλατφόρμα να υποβάλουν αίτηση, ώστε να ενισχύσουν τις προσπάθειες για τη στελέχωση ενός ΕΣΥ που εξελίσσεται και ανανεώνεται.

Επίσης στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισημαίνει ότι οι μεταρρυθμίσεις λειτουργούν και ότι το ΕΣΥ γίνεται ξανά ελκυστικό για το προσωπικό.

Διαβάστε επίσης

ΑΙ: Οι επεμβάσεις με laser για τα μάτια πιο ακριβείς από ποτέ

Γεωργιάδης για Νοσοκομείο Κορίνθου: Γιατρός των Επειγόντων διαψεύδει ότι απομακρύνθηκε ο εξοπλισμός μετά τα εγκαίνια

Ο Μητσοτάκης στο ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας: Η πρώτη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού σε Κ.Υ. (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tempi_crash_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σεπτέμβρης με… Τέμπη για το Μαξίμου – Επιτροπή της Ευρωβουλής έρχεται σε Αθήνα και Λάρισα

Ippokrateio thessaloniki876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Χαλκιδική: Διασωληνωμένο το 7χρονο παιδί μετά το τροχαίο που ξεκληρίστηκε η οικογένειά του

adonis georgiadis 88-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβλέπει ότι οι 4 βουλευτές που παραπέμπονται θα αθωωθούν

i-play-rocky_trailer-en-us-1920w
ΣΙΝΕΜΑ

«I Play Rocky»: Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer για την απίστευτη ιστορία του Sylvester Stallone

papaioannou-new
LIFESTYLE

Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Δεν πέρασα από κανένα δωμάτιο σπιτιού ή σκάφους»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akinita 6650- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Το οικονομικό «κραχ» για χιλιάδες ιδιοκτήτες και η χασούρα του Δημοσίου

thalasses_00
MEDIA

ΕΡΤ: Θα μεταδόσει εν τέλει τη νέα σεζόν της σειράς «Θάλασσες μάς χώρισαν»

AKINITA_EFORIA262
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-σταθμός για τα Airbnb: Δικαστικό «στοπ» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε πολυκατοικίες όπου ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας

lorenzo-kariere
LIFESTYLE

Έφυγε από τη ζωή ο Λορέντζο Καριέρε, σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας

ellinoamerikaniko omada diasosis- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Μας αναγνώρισαν στα χαρτιά, αλλά μας άφησαν μόνους»: Η κραυγή αγωνίας της Ελληνοαμερικανικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης στη Ναύπακτο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 11:49
tempi_crash_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σεπτέμβρης με… Τέμπη για το Μαξίμου – Επιτροπή της Ευρωβουλής έρχεται σε Αθήνα και Λάρισα

Ippokrateio thessaloniki876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Χαλκιδική: Διασωληνωμένο το 7χρονο παιδί μετά το τροχαίο που ξεκληρίστηκε η οικογένειά του

adonis georgiadis 88-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβλέπει ότι οι 4 βουλευτές που παραπέμπονται θα αθωωθούν

1 / 3