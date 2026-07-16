Παράταση έως τέλος Ιουλίου για τις αιτήσεις επικουρικού προσωπικού στο ΕΣΥ – Μεγάλη συμμετοχή υγειονομικών

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Παράταση έως τις 31 Ιουλίου 2026 έδωσε το Υπουργείο Υγείας για την υποβολή αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής που αφορά το λοιπό επικουρικό προσωπικό του ΕΣΥ, πλην ιατρών.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της εξαιρετικά υψηλής συμμετοχής των υγειονομικών, η οποία, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ξεπέρασε κάθε προηγούμενη εκτίμηση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το αρμόδιο υπουργείο, έχουν ήδη υποβληθεί 26.156 οριστικοποιημένες αιτήσεις και 14.728 προσωρινές, πολλές από τις οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τη λήξη της νέας προθεσμίας.

Από το σύνολο των αιτήσεων, οι 15.995 οριστικές και οι 3.138 προσωρινές προέρχονται από νοσηλευτικό προσωπικό, γεγονός που αναδεικνύει την αυξημένη διάθεση των επαγγελματιών να ενταχθούν στο ανανεωμένο ΕΣΥ.

Το επόμενο βήμα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, είναι η αξιολόγηση των φακέλων και η κατάρτιση των πινάκων κατάταξης, βάσει της προβλεπόμενης μοριοδότησης.

Σε αυτό το σημείο το υπουργείο Υγείας διευκρινίζει ότι «η εγγραφή στην πλατφόρμα και η ένταξη στους πίνακες δεν ισοδυναμεί με άμεση πρόσληψη, καθώς η στελέχωση θα εξαρτηθεί από τις θέσεις που θα εγκριθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών».

Ωστόσο, η συμμετοχή στη διαδικασία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για όσους επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση επικουρικού προσωπικού και να συμβάλουν στη λειτουργική ενίσχυση του νέου Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο X, ότι η μεγάλη συμμετοχή των υποψηφίων αποδεικνύει πως οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια αποδίδουν καρπούς και ενισχύουν την ελκυστικότητα του ΕΣΥ ως εργασιακού περιβάλλοντος.

Η αναβάθμιση των υποδομών, η ενίσχυση των υπηρεσιών και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας αποτελούν βασικούς άξονες της κυβερνητικής στρατηγικής για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ανθρώπινο σύστημα υγείας.

Επιπλέον ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε όλους τους επαγγελματίες που ανήκουν στις ειδικότητες για τις οποίες έχει ανοίξει η πλατφόρμα να υποβάλουν αίτηση, ώστε να ενισχύσουν τις προσπάθειες για τη στελέχωση ενός ΕΣΥ που εξελίσσεται και ανανεώνεται.

Επίσης στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισημαίνει ότι οι μεταρρυθμίσεις λειτουργούν και ότι το ΕΣΥ γίνεται ξανά ελκυστικό για το προσωπικό.

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