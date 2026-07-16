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16.07.2026 12:44

Άργος: Σε κλειστό κύκλο και κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία του 20χρονου που δολοφονήθηκε από αστυνομικούς (Video)

16.07.2026 12:44
Argos

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Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και σε στενό οικογενειακό περιβάλλον τελέστηκε το πρωί της Πέμπτης η εξόδιος ακολουθία του 20χρονου που δολοφονήθηκε από αστυνομικούς, στην Ιερά Μονή Γεννήσεως του Χριστού, κάτω από το κάστρο Λάρισα στο Άργος.

Βαθιά συντετριμμένοι παρέστησαν στην κηδεία η μητέρα του και συγγενείς που ταξίδεψαν από τη Ρωσία για το ύστατο χαίρε στον δολοφονηθέντα νεαρό. Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ταφή στο κοιμητήριο του Αγίου Νικοδήμου στην περιοχή της Αγίας Τριάδος – Μέρμπακα στο Δήμο Ναυπλιέων.

Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός, ο οποίος βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού, δεν συμμορφώθηκε σε σήμα ελέγχου αστυνομικών της ΟΠΚΕ στις 8 Ιουνίου. Ακολούθησε καταδίωξη μέσα στην πόλη του Άργους και σε γύρω χωριά, κατά την οποία οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ, με αποτέλεσμα ο νεαρός να δεχθεί σφαίρα στο κεφάλι.

Ο 20χρονος έδωσε τετραήμερη μάχη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ, όπου τελικά κατέληξε αργά το βράδυ της 11ης Ιουλίου, ενώ οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο μετά το θάνατο του νεαρού.

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