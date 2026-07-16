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ΜΟΥΣΙΚΗ

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16.07.2026 14:24

Γιάννης Κότσιρας: Γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας με μια μοναδική συναυλία στα Καμένα Βούρλα

16.07.2026 14:24
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Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει φέτος τα 30 χρόνια στη δισκογραφία, με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία.

Την Τετάρτη 19 Αυγούστου στη Μαρίνα των Καμένων Βούρλων με μια μεγαλειώδη επετειακή συναυλία και θα μας ταξιδέψει με τις μεγάλες του επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά.

Ήταν Απρίλιος του 1996 όταν κατεβαίνοντας την Πανεπιστημίου, πέρασα από το δισκοπωλείο Metropolis και είδα για πρώτη φορά το πρώτο μου cd στη βιτρίνα. Ήταν το “Αθώος ένοχος”.

Από τότε πέρασαν 30 χρόνια. Τα τραγούδια έγιναν πολλά . Άλλαξε ο τρόπος που ακούμε μουσική.
Οι συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες άλλαξαν την πορεία μου. Υπάρχει όμως κάτι που όμως έμεινε απόλυτα ίδιο.

Η μεγάλη αγάπη μου για τις συναυλίες.
Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών.
Καλή αντάμωση.

Γιάννης Κότσιρας

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ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 15:54
JD Vance
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