Νεύρα από ατσάλι: Κατσαρίδα περπατά πάνω σε δημοσιογράφο την ώρα του ρεπορτάζ κι εκείνη μένει ατάραχη (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η δημοσιογράφος του KTLA 5 στο Λος Άντζελες, Ρέιτσελ Μενίτοφ, έγινε viral την Τετάρτη μετά από ένα ρεπορτάζ αργά το βράδυ που… φιλοξένησε και μια αηδιαστική κατσαρίδα.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης της Μενίτοφ σχετικά με το κύμα καύσωνα που συνεχιζόταν την Τρίτη το βράδυ, μια κατσαρίδα φάνηκε να προσγειώνεται στο στομάχι της Μενίτοφ πριν αρχίσει να σκαρφαλώνει στο λαιμό και το στήθος της.

Δείτε το βίντεο:

😖 KTLA reporter unfazed by disgusting cockroach crawling on her during live segment.



Credit: KTLA pic.twitter.com/1npXVo13Yg — TMZ (@TMZ) July 15, 2026

Παρά την ανατριχιαστική επαφή με το έντομο, η Μενίτοφ συνέχισε το ρεπορτάζ της απτόητη καθώς στη συνέχεια η κατσαρίδα πήδηξε στο μικρόφωνό της και πέταξε μακριά.

Διαβάστε επίσης:

Παναγιώτης Στάθης και ΑΝΤ1 έλυσαν την συνεργασία τους συναινετικά

Eurovision 2027: Σόφια και Μπουργκάς υποψήφιες για τον διαγωνισμό του ερχόμενου Μαΐου

Η Σία Κοσιώνη κι επίσημα στον ΑΝΤ1 για τα επόμενα δύο χρόνια