Νεύρα από ατσάλι: Κατσαρίδα περπατά πάνω σε δημοσιογράφο την ώρα του ρεπορτάζ κι εκείνη μένει ατάραχη (Video)

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Η δημοσιογράφος του KTLA 5 στο Λος Άντζελες, Ρέιτσελ Μενίτοφ, έγινε viral την Τετάρτη μετά από ένα ρεπορτάζ αργά το βράδυ που… φιλοξένησε και μια αηδιαστική κατσαρίδα.
Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης της Μενίτοφ σχετικά με το κύμα καύσωνα που συνεχιζόταν την Τρίτη το βράδυ, μια κατσαρίδα φάνηκε να προσγειώνεται στο στομάχι της Μενίτοφ πριν αρχίσει να σκαρφαλώνει στο λαιμό και το στήθος της.
Δείτε το βίντεο:
😖 KTLA reporter unfazed by disgusting cockroach crawling on her during live segment.— TMZ (@TMZ) July 15, 2026
Credit: KTLA pic.twitter.com/1npXVo13Yg
Παρά την ανατριχιαστική επαφή με το έντομο, η Μενίτοφ συνέχισε το ρεπορτάζ της απτόητη καθώς στη συνέχεια η κατσαρίδα πήδηξε στο μικρόφωνό της και πέταξε μακριά.
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