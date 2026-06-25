Σοκ στο Λος Άντζελες: Ανησυχία για τον Μίκι Ρουρκ – Χωρίς δόντια ο διάσημος ηθοποιός μετά την έξωση από το σπίτι του

Στους δρόμους του Λος Άντζελες εντοπίστηκε ο Μίκι Ρουρκ, με την εικόνα του να προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς κατεγράφη χωρίς δόντια και εμφανώς καταβεβλημένος, λίγους μήνες μετά την έξωση από την κατοικία του λόγω ανεξόφλητων ενοικίων.

Ο ηθοποιός εθεάθη να περπατά μόνος στον δρόμο, φορώντας γκρι φούτερ με κουκούλα και γυαλιά ηλίου, σε μια προσπάθεια να καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Η έξωση του 73χρονου ηθοποιού από το σπίτι όπου ζούσε στο Λος Άντζελες πραγματοποιήθηκε προς τα τέλη του 2025, καθώς είχαν συσσωρευτεί οφειλές ενοικίου που άγγιζαν περίπου τις 60.000 δολάρια.

Ο ίδιος, ωστόσο, μέσω εκπροσώπων του είχε υποστηρίξει ότι η παύση πληρωμών συνδεόταν με τις συνθήκες διαβίωσης στο ακίνητο, τις οποίες χαρακτήριζε απαράδεκτες.

Παράλληλα, είχε αναπτυχθεί πρωτοβουλία υποστήριξης μέσω GoFundMe, η οποία συγκέντρωσε 100.000 δολάρια με τη συμβολή θαυμαστών και δημιουργήθηκε από συνεργάτιδα της μάνατζέρ του, Κίμπερλι Χάινς.

Ωστόσο, ο ίδιος αρνήθηκε να κάνει αποδεκτό το ποσό, κάνοντας λόγο για «ταπεινωτική» κίνηση. Σε επίσημη δήλωσή του μέσω της ομάδας του, ανέφερε: «Για μήνες υπήρχαν σοβαρά προβλήματα που επανειλημμένα δεν αντιμετωπίστηκαν παρά τις προσπάθειές μου να διορθωθούν» και πρόσθεσε: «Υπήρχαν συνεχιζόμενα προβλήματα με τρωκτικά που απαιτούσαν πολλαπλές επισκέψεις αλλά δεν επιλύθηκαν ποτέ πλήρως, και το μπάνιο και τα υδραυλικά συχνά δεν λειτουργούσαν».

Όπως σημείωσε: «Έκανα επανειλημμένα αιτήματα για επισκευές, αλλά τα προβλήματα συνεχίζονταν και η βασική συντήρηση δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ σωστά».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ανέφερε: «Η μη καταβολή ενοικίου δεν ήταν απόφαση που πήρα ελαφρά τη καρδία. Απλώς δεν μπορούσα να συνεχίσω να πληρώνω για ένα σπίτι που βρισκόταν σε τόσο κακή κατάσταση μετά από τόσες προσπάθειες να διορθωθούν αυτά τα ζητήματα».

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