Οι ειδυλλιακές φωτογραφίες της Ευγενίας Σαμαρά από το Ακρωτήριο Ταίναρο: Τι είπε για την… πύλη για τον Άδη

Λάτρης των ταξιδιών η Ευγενία Σαμαρά, δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπα από την απόδρασή της στο Ακρωτήριο Ταίναρο.

Με χιούμορ η ηθοποιός συνόδευσε τις φωτογραφίες με μια «αποκάλυψη», ότι θέλησε να επισκεφτεί το μέρος, ψάχνοντας την πύλη του Άδη. Τελικά, όπως ανέφερε, αυτό που βρήκε ήταν ένας φάρος και ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, με φόντο τα οποία πόζαρε.

«Δεν έπρεπε να φτάσω στο Ακρωτήριο Ταίναρο; Δεν έπρεπε να έχω πατήσει στο νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Ευρώπης; Δεν έπρεπε να ψάξω να βρω αν παίζει, όντως, κάποια είσοδος για Άδη; Γιατί, αρχαίες φήμες λένε ότι από εκεί πήγε ο Ηρακλής για κέρβερο και ο Ορφέας για Ευρυδίκη. Ε… έπρεπε! Τελοσπάντων, πύλη δεν βρήκα. Βρήκα όμως αυτό τον ονειρεμένο φάρο και ένα ηλιοβασίλεμα μαγεία».

Μαγεία όντως, και το ηλιοβασίλεμα και η Ευγενία Σαμαρά…

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