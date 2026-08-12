Μίλτος Τεντόγλου: Αποθεωτική υποδοχή στο ξενοδοχείο της Εθνικής με χειροκροτήματα, αγκαλιές και φιλιά – «Από τους πιο δύσκολους τελικούς» (videos)

Takeaways by to pontiki AI Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου, σημειώνοντας άλμα στα 8,44 μέτρα παρά τις αντίξοες συνθήκες.

Με αυτή την επιτυχία, ο Έλληνας πρωταθλητής έγινε ο πρώτος άνδρας στην ιστορία του αγωνίσματος με τέσσερις ευρωπαϊκούς τίτλους στον ανοιχτό στίβο.

Ο αθλητής έτυχε θερμής υποδοχής από τα μέλη της Εθνικής ομάδας στο ξενοδοχείο όπου διαμένει η αποστολή στο Μπέρμιγχαμ.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον τελικό ως έναν από τους δυσκολότερους της καριέρας του, παρά την κατάκτηση του 12ου χρυσού μεταλλίου του σε μεγάλες διοργανώσεις.

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«Θερμή» υποδοχή περίμενε τον Μίλτο Τεντόγλου στο ξενοδοχείο όπου διαμένει η Εθνική ομάδα στίβου στο Μπέρμιγχαμ, μετά την κατάκτηση του τέταρτου συνεχόμενου χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής γνώρισε την αποθέωση από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και έγινε δεκτός με χειροκροτήματα, αγκαλιές και φιλιά.

Ο κορυφαίος Έλληνας πρωταθλητής, σε μια χρονιά με συνεχόμενα τεράστια άλματα και επιβλητικές εμφανίσεις, νίκησε τους 11 αντιπάλους του στον τελικό, αλλά και τον πολύ… αντιπαθή στον ίδιο, αντίθετο άνεμο και με ένα τεράστιο άλμα στα 8.44 (-1.1) στέφθηκε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης.

Έτσι έγινε μέλος του πολύ κλειστού κλαμπ των Ευρωπαίων με αυτόν τον αριθμό μεταλλίων στη διοργάνωση. Με το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό του στο Μπέρμιγχαμ, ο Μίλτος Τεντόγλου γίνεται ο πρώτος άνδρας στην ιστορία του μήκους με τέσσερις ευρωπαϊκούς τίτλους στον ανοιχτό στίβο.

Το εντυπωσιακό σερί του άρχισε στο Βερολίνο το 2018, συνεχίστηκε στο Μόναχο το 2022 και στη Ρώμη το 2024, για να ακολουθήσει το τέταρτο χρυσό στο Μπέρμιγχαμ το 2026.

Παράλληλα, το νέο ευρωπαϊκό χρυσό ήταν το 12ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του σε μεγάλες διοργανώσεις.

Ο Τεντόγλου είχε ταξιδέψει στο Μπέρμιγχαμ έχοντας ήδη την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2026. Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε σημειώσει άλμα στα 8,66 μέτρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, επίδοση με την οποία ισοφάρισε παράλληλα το πανελλήνιο ρεκόρ.

Η εξέλιξη του μεγάλου τελικού

Στα τρία πρώτα άλματά του, που μετρήθηκαν 8.27, 8.19 και 8.27 ο Μίλτος πάτησε 20, 20 και 18 εκατοστά αντίστοιχα μακριά από το έγκυρο.

Μετά το μικρό διάλειμμα για να μείνουν οι οχτώ καλύτεροι και να αλλάξει η σειρά, ο Τεντόγλου μπήκε αποφασισμένος να κόψει κάθε σκέψη αμφισβήτης της κυριαρχίας του και πέτυχε με ένα άλμα στα 8.44, έχοντας διορθώσει το πάτημά του, που ήταν μόλις πέντε εκατοστά πίσω από το έγκυρο.

Στη συνέχεια, ο Τεντόγλου άφησε την πέμπτη προσπάθεια και δεν μπήκε ούτε στην έκτη για να αρχίσει αμέσως το πάρτι, αφού προηγήθηκε η καθιερωμένη αγκαλιά από το προπονητή-μαέστρο, Γιώργο Πομάσκι.

«Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει»

«Είναι φανταστική επίδοση. Δεν το έχω δει ακόμα το άλμα, αλλά πιστεύω το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό. Ήταν πραγματικό τόσο δύσκολο να πηδήξεις εδώ σήμερα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλεις επίδοση. Φάνηκε και από τους άλλους αθλητές, γιατί είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8.40-8.50μ. Ο Εχάμερ είναι πολύ δυνατό παιδί και μπήκε εκεί…Θα μπορούσε και παραπάνω να κάνεις. Εγώ ζορίστηκα πάρα πολύ, έκανα υπερπροσπάθεια για 8.40μ. Σήμερα ήμουν για να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση αν είχε ευνοϊκό άνεμο», δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου στην κάμερα της ΕΡΤ μετά τον τελικό

«Άφησα την 5η προσπάθεια για να ξεκουραστώ αν χρειαστεί να μπω στην 6η, αλλά τελικά δεν με πέρασαν. Ο Πομάσκι μου είπε “είσαι μεγάλος”», πρόσθεσε.

Μάλιστα ο Έλληνας πρωταθλητής πρόσφερε ένα ακόμη απολαυστικό στιγμιότυπο, όταν δέχθηκε ερώτηση σχετικά με το μετάλλιο που απονέμουν οι διοργανωτές στους αθλητές.

Η ερώτηση οδήγησε τον Μίλτο Τεντόγλου στο να συνειδητοποιήσει πως το μετάλλιο που είχε παραλάβει δεν βρισκόταν πάνω του. Η αντίδρασή του ήταν άμεση και, όπως συνηθίζει, αυθόρμητη.

«Μας το έδωσαν αλλά το παράτησα εκεί, έκανα μ@@@κία, το έβγαλα και το άφησα εκεί», είπε ο Τεντόγλου, καταλαβαίνοντας ότι είχε αφήσει πίσω το μετάλλιό του.

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