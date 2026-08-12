Πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στο Χαϊδάρι – Οριοθετήθηκε άμεσα

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Φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης (12/8) στο Χαϊδάρι Αττικής, θέτοντας σε κινητοποίηση ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 08:00, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να σπεύδουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Συγκεκριμένα η ενημέρωση ήταν για φωτιά σε ξερά χόρτα στη συμβολή των οδών Ρίμινι και Πλουτάρχου. Λίγο μετά τις 08:30 η φωτιά οριοθετήθηκε.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα, προκειμένου να συνδράμουν το έργο των επίγειων δυνάμεων.

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