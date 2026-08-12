Φωτιά στο Πικέρμι: Το σενάριο αυτοχειρίας εξετάζουν οι αρχές για την απανθρακωμένη σορό 

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Ανατροπή στα αίτια του θανάτου του ατόμου που απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του στο Πικέρμι, όπου από την φωτιά στο όχημά του ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά.

Οι Αρχές εντόπισαν το φλεγόμενο όχημά του στην περιοχή Ήρεμος Πεύκος και όλα δείχνουν πως από εκεί ξεκίνησε η φωτιά που σήμανε χθες συναγερμό στην πυροσβεστική.

Το θύμα δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη, ωστόσο από τα όσα προέκυψαν χθες, φέρεται να είχε το πόδι πατημένο στο γκάζι πριν το δυστύχημα και ότι ακολούθησε μετά.

Ένα άλλο στοιχείο που έχει τραβήξει την προσοχή των Αρχών, είναι ότι το αυτοκίνητο στο οποίο βρέθηκε απανθρακωμένος, δεν είχε πινακίδες, ενώ ένα στοιχείο που τους κάνει να πιστεύουν πως πρόκειται για αυτοχειρία, είναι πως ο οδηγός είχε γύρει στο κάθισμα του συνοδηγού και την ίδια ώρα, το όχημα ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου.

Οι έρευνες συνεχίζονται.

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